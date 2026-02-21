「三嫂」戚美珍被出卖最真实状态 老人斑涌现双眼无神 网民惊讶比实际年龄苍老20年？

64岁的戚美珍入行已45年，淡出幕前多年，直到近年才活跃于社交网，间中接登台工作。早前戚美珍为支持卢海鹏，现身其《卢海鹏鸣金收咪演唱会》，一度见到戚美珍脸色蜡黄，发质同样枯黄干旱显老态。近日李璨琛在社交网分享群星团拜相，戚美珍的状态再度引起热议。

陈家乐夫妇团拜

李璨琛前日在IG分享一张群星团拜的热闹合照，见到有其一家四口外，还有陈家乐与太太连诗雅带女儿到场，李璨琛留言：「祝大家身体健康恭喜发财 #初三团拜 #无惧」。相中见到戚美珍配戴眼镜，穿上简约的黑色背心外套，将头发俐落地向后梳起。

不过李璨琛的照片似乎没有使用滤镜，曝光众人真实一面，意外见到素颜出镜的戚美珍，头顶及两鬓有不少白发，脸上出现老人的色斑，加上双眼无神，不少网民感叹相中的她似乎比实际年龄年长，甚至夸张表示：「好像80岁婆婆」、「打扮一下会更好，毕竟老公太冻龄」、「看来很少保养」。

苗侨伟状态极佳

相反戚美珍老公「三哥」苗侨伟无惧揸机自拍，站在最前方却没有将自己影到「变肥仔」，身上白色长袖衫的他，戴住招牌眼镜，虽然已经67岁，但脸上几乎没有皱纹，笑容灿烂，状态极佳，帅气不减当年。

戚美珍是1980年第10期TVB艺训班学员，曾与廖安丽、景黛音在《欢乐今宵》（EYT）演出，被誉为「EYT三小花」。戚美珍其后获力捧，却在首出电视剧《飞越十八层》与苗侨伟戏假情真，二人结婚35年，相爱至今。

