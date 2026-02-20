Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈凯咏失控闹林家谦「黐线」再爆喊 金马影后跨界罕Rap 赤口尾场入座率有八成

影视圈
更新时间：12:15 2026-02-20 HKT
发布时间：12:15 2026-02-20 HKT

一连两场陈凯咏首个红馆演唱会《JACE WORLD》昨晚（19日）举行尾场，圈中人吴启洋、何洛瑶、欧镇灏、周嘉洛、马天佑、VIVA、张蔓姿、张蔓莎、谈善言、张天颖、钊峰、顾定轩、江海迦和郑子邦等到场支持，其中江海迦和未婚夫郑子邦一起来到，但婉拒合照。早前做完手术的钊峰，这晚撑着拐仗到来捧场，笑指︰「肯定系坐位我先嚟！」而尾场入座率达八成，比前一晚多。甫开场，陈凯咏带来连串歌曲，唱到中段才与粉丝打招呼，当她见到企位有粉丝打扮成青蛇即大呼是「同类」，皆因其个唱主题正是比喻如蛇妖经历修炼，转化为人，最终寻回真我。她又拿起该粉丝手中印有她样子的条状公仔，大赞非常得意。

林家谦整喊陈凯咏

陈凯咏唱《I Wish》和《水里水里去》时，同粉丝玩游戏兼拜年，狂收利是。而嘉宾林家谦出场全场即尖叫，两人合唱《想突然》，陈凯咏「教」林家谦跳舞和摆pose，惟他只扭动两下，又问为甚么要请他做年初三场次的嘉宾，陈凯咏笑言︰「要同你嗌交！我唔怕你，呢到我主场……你转数快又mean，请咗你都惊惊哋。」林家谦形容二人是同期歌手，陈凯咏却称︰「我系后辈，多谢你呢位前辈提携。」林家谦笑说︰「长辈准备咗礼物畀你。」随即拿出写有「CHAN春常驻」、「人人都JACE」和「你太努力」挥春，并解释「你太努力」是取自她《蜕SWITCH》歌词「我最怕你太努力」，意指︰「你用咗比其他人几倍嘅努力先走到红馆，你要为自己骄傲。」陈凯咏闻言大呼「黐线」，感动到眼湿湿。林家谦之后独唱《你最红》，指正值农历年要唱贺年歌应节。

陈凯咏自嘲有吉位

唱完《天生二品》后，陈凯咏称︰「要好好记住今晚喺现场嘅每一个人，做红馆骚唔容易……」哽咽续说：「我天生会将件事睇得好简单，觉得专注做好自己，就唔使比较，唔使理啲评论，天生乐观有勇气……人越大，有啲嘢……的确无以前咁轻松，唔能够再傻更更！原来能够保持真我个性一啲都唔容易……我觉得好幸福，父母都有嚟支持我。」她说不知道要等几耐先再开骚，语毕忍不住用纸巾拭泪，粉丝即大叫加场，她搞笑反问：「加场？卖唔哂啲飞点算？你哋成日呃人，得把口话支持，个场冇人点算？见到你哋今晚入咗场，我好开心。」

钟雪莹rap代替说话

encore环节，陈凯咏献唱《Sigue Haciendo 时机已到》时，好友钟雪莹惊喜现身唱rap，唱完即闪，未有说话，陈凯咏说：「钟雪系第一次唱红馆，影后rap畀你们听，我有好多歌都是她填词，知不知她的歌词很难背！」又说这一刻望到每个人都想喊，笑谓入行7、8年，累积了很多人对我的支持和鼓励，很感谢他们。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
21小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
5小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
20小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
22小时前
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
6小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
15小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
23小时前
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
3小时前