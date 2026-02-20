Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

90年代TVB「最强小花」压力爆煲与《欢乐今宵》有关 因一事决转战电影圈：好似傻咁企咗喺度

影视圈
更新时间：10:00 2026-02-20 HKT
发布时间：10:00 2026-02-20 HKT

90年代著名的经典性感女神关秀媚曾有「江湖最强大嫂」之称，当年她曾拍过不少黑帮电影，最为观众津津乐道，必定是在电影《黑马王子》中饰演「沙律」一角成名，其后在《千王之王2000》中饰演的「Pizza」令人留下深刻印象。不过关秀媚在2002年因醉酒驾驶顶包案被判入狱14日而影响星途，直到2006年选择退出公众视野，淡出演艺圈。

关秀媚因一件事决定离开转投电影圈

息影近20年的关秀媚近年复出并积极经营社交平台与粉丝互动，进驻小红书频频拍片，将鲜为一知的一面曝光。选美出身的关秀媚加入TVB后，除了被安排拍剧外，还被安排她为红极一时的MV担任女主角，本来备受力捧的关秀媚因一件事而决定离开，转投电影圈。

关秀媚日前小红书谈及入行发展

关秀媚日前小红书谈及入行发展：「我入咗TVB后拍咗《城市故事》，跟住除咗拍剧，仲有好多MV，好似同谭咏麟拍咗两只MV，包括《水中花》同《玩出火》，仲有刘德华嘅《回到你身边》，我哋第一次接触唔喺电影，其实啱啱入行时已经合作。一」不过最令关秀媚感到压力的，莫过于被安排加入长寿综艺节目《欢乐今宵》：「佢哋第一次就叫我唱歌，我系一个从未学过唱歌嘅人，但结果我都完成咗任务，我就唱咗只依家啲人仲叫我唱嘅《祝福》。𠮶阵我就同我监制讲话我想离开《欢乐今宵》，我话我唔系咁识处理同埋呢种搞笑，我未Get唔点样去做。𠮶段日子压力爆煲，我觉得我直情好似傻咁企咗喺度，我唔识反应𠮶个态度。」

关秀媚为复出已重新整理好自己

关秀媚续说：「因为我冇经过专业训练，而且又有啲紧张，所以成日觉得自己演得唔系咁好，尤其系古装，成日用力过猛去演绎。拍完《乌金血剑》后，我走出去电影圈。𠮶阵每一个人都想走去电影圈，系好开心嘅一件事，所以就冇同 TVB 续约。」其实当时关秀媚未有想过加入娱乐圈，从一个普通的舞蹈老师，突然变成走在街上会被围观的艺人，开始真的不适应：「好彩呢段路有你哋陪住我，我想同而家嘅女仔讲：『真系要大胆做自己，唔使太介意其他人嘅目光，我哋每一面都好靓。』#大大方方做自己。」目前关秀媚继续做美容产品代理的生意，同时亦已重新整理好自己，任何好电影或好剧集，她都会考虑。

