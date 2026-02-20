Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系

影视圈
更新时间：09:00 2026-02-20 HKT
发布时间：09:00 2026-02-20 HKT

曾于90年代拍过不少三级片的前亚姐陈宝莲（Pauline），当年曾接拍《聊斋三集之灯草和尚》、《现代应召女郎》、《偶遇》、《我来自北京》、《五月樱唇》等多部三级片成为性感女神，其后曾在周星驰的电影《国产凌凌漆》饰演女杀手，性感冷艳造型令人印象难忘。可惜陈宝莲一生坎坷，曾有过多次自杀和自残经历，20岁时曾与莫少聪相恋，不过很快便分手。

陈宝莲儿子邱煌祎近照曝光

陈宝莲又曾其后与黄子扬拍拖，恋情也无疾而终。陈宝莲与契爷黄任中的暧昧关系一度成为热话，陈宝莲曾多次在公开场合扬言与契爷「相爱得不能分离」，后期因争宠经常在黄家大吵大闹，最后黄任中狠心断绝关系。到了2002年，陈宝莲在上海寓所身亡时遗下不足一个月大的儿子，王菲前经理人邱瓈宽决定仗义收养，并为养子取名邱煌祎（Don Don），近日一张邱煌祎的近照曝光，可见他外形越来越有星味。

相关阅读：陈宝莲遗孤邱煌祎21岁似足柯震东 王菲前经理人凑大拒靠关系变纹身型男做Rapper

邱煌祎外貌长得俊俏身高185cm

陈宝莲当年到台湾发展时，认识王菲好拍档、台湾金牌经理人邱瓈宽（寛姐），在2002年6月，陈宝莲生下一个男婴，有传她向好友透露，婴儿的父亲在酒廊担任DJ的二十五岁美籍华侨，不过男方从未现身，可惜儿子未满月，陈宝莲选择离开人世，遗孤由王菲好拍档台湾金牌经理人邱瓈宽收养并改名为邱煌祎（Don Don），邱瓈宽视如己出，母子关系很好。近日小红书流传一张邱瓈宽和邱煌祎吃年夜饭的相片，已经23岁的邱煌祎身高185cm，外貌长得俊俏，撞样柯震东。邱煌祎自小跟随邱瓈宽生活，与王菲女儿窦靖童自小已熟络，亦曾Po出与曾志伟的合照。

邱煌祎高中及大学都是篮球健将

邱煌祎高中及大学都是篮球健将，除了热爱运动，邱煌祎亦对音乐充满热诚，曾加入台湾本Hip-hop组合「YO MOB」，与几位志同道合的年轻人齐齐做Rapper（饶舌歌手）出道，已推出数支单曲，亦曾参与公开表演。邱煌祎遗传了拥有模特儿身高的陈宝莲基因，外貌撞样台湾演员柯震东，其左手全臂及右脚小腿都有一大片纹身。不过多年来邱瓈宽鲜谈领养邱煌祎的事，她曾感叹「难道一定要结婚才能有小孩吗？」她还表示：「因为脸书上有许多儿子跟大明星的合照，让他受到关注。」邱瓈宽觉得很不好意思，也非常后悔，只能呼吁外界还给他们平静生活。

相关阅读：陈宝莲儿子养母卷侵占近8亿港元遗产风波 照顾好友母子五年委托书成关键

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
19小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
16小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
16小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
11小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
12小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
18小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
18小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
15小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
13小时前