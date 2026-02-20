陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系

曾于90年代拍过不少三级片的前亚姐陈宝莲（Pauline），当年曾接拍《聊斋三集之灯草和尚》、《现代应召女郎》、《偶遇》、《我来自北京》、《五月樱唇》等多部三级片成为性感女神，其后曾在周星驰的电影《国产凌凌漆》饰演女杀手，性感冷艳造型令人印象难忘。可惜陈宝莲一生坎坷，曾有过多次自杀和自残经历，20岁时曾与莫少聪相恋，不过很快便分手。

陈宝莲儿子邱煌祎近照曝光

陈宝莲又曾其后与黄子扬拍拖，恋情也无疾而终。陈宝莲与契爷黄任中的暧昧关系一度成为热话，陈宝莲曾多次在公开场合扬言与契爷「相爱得不能分离」，后期因争宠经常在黄家大吵大闹，最后黄任中狠心断绝关系。到了2002年，陈宝莲在上海寓所身亡时遗下不足一个月大的儿子，王菲前经理人邱瓈宽决定仗义收养，并为养子取名邱煌祎（Don Don），近日一张邱煌祎的近照曝光，可见他外形越来越有星味。

邱煌祎外貌长得俊俏身高185cm

陈宝莲当年到台湾发展时，认识王菲好拍档、台湾金牌经理人邱瓈宽（寛姐），在2002年6月，陈宝莲生下一个男婴，有传她向好友透露，婴儿的父亲在酒廊担任DJ的二十五岁美籍华侨，不过男方从未现身，可惜儿子未满月，陈宝莲选择离开人世，遗孤由王菲好拍档台湾金牌经理人邱瓈宽收养并改名为邱煌祎（Don Don），邱瓈宽视如己出，母子关系很好。近日小红书流传一张邱瓈宽和邱煌祎吃年夜饭的相片，已经23岁的邱煌祎身高185cm，外貌长得俊俏，撞样柯震东。邱煌祎自小跟随邱瓈宽生活，与王菲女儿窦靖童自小已熟络，亦曾Po出与曾志伟的合照。

邱煌祎高中及大学都是篮球健将

邱煌祎高中及大学都是篮球健将，除了热爱运动，邱煌祎亦对音乐充满热诚，曾加入台湾本Hip-hop组合「YO MOB」，与几位志同道合的年轻人齐齐做Rapper（饶舌歌手）出道，已推出数支单曲，亦曾参与公开表演。邱煌祎遗传了拥有模特儿身高的陈宝莲基因，外貌撞样台湾演员柯震东，其左手全臂及右脚小腿都有一大片纹身。不过多年来邱瓈宽鲜谈领养邱煌祎的事，她曾感叹「难道一定要结婚才能有小孩吗？」她还表示：「因为脸书上有许多儿子跟大明星的合照，让他受到关注。」邱瓈宽觉得很不好意思，也非常后悔，只能呼吁外界还给他们平静生活。

