天王40岁儿子晒育儿影片被轰无脑？父女半裸共舞惹争议 网民：个女好惨第时点见人

林子祥与前妻吴正元的40岁儿子林德信（Alex）2023年与圈外人Candace结婚，翌年诞下一女林明，囡囡就快两岁大。林德信自荣升人父后，不时分享凑女的温馨时光，但其育儿方式，却屡次成为网民焦点，近日再掀起一场风波。

林德信囡囡模仿爸爸

林德信前日（18日）在IG上载一段与女儿在家中跳舞的影片，从片中所见，上身赤裸的林德信穿上米色短裤，随著音乐节拍手舞足蹈，显得非常投入。而站在林德信前方的囡囡也学著爸爸的模样，全身只穿上一条白色长裤，跟随爸爸摆动身体，模样十分可爱。

虽然影片充满父女间的温馨互动，但不少网民将焦点放在女童的私隐问题上，有网民留言直斥：「个女好惨，2点尽露，第时点见人」，认为林德信不应让女儿身体如此暴露在公众面前。亦有网民提醒：「要保护小朋友」、「女孩子要保护好」，担心此举会影响女儿的成长。林德信最终在昨日（19日）下午删除影片平息事件。

林德信抱女弹结他惹争议

事实上，林德信并非首次因分享育儿日常而引发争议，他曾在女儿出生后不久，发布一段抱BB女弹结他的影片，当时就有网民批评，指结他的音量对于听力仍在发育的婴儿来说可能过大，有损害耳膜的风险。同时林德信单手抱婴儿的姿势也令人担忧，恐怕有跌伤的危险。

