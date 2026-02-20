Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天王40岁儿子晒育儿影片被轰无脑？父女半裸共舞惹争议 网民：个女好惨第时点见人

影视圈
更新时间：11:00 2026-02-20 HKT
发布时间：11:00 2026-02-20 HKT

林子祥与前妻吴正元的40岁儿子林德信（Alex）2023年与圈外人Candace结婚，翌年诞下一女林明，囡囡就快两岁大。林德信自荣升人父后，不时分享凑女的温馨时光，但其育儿方式，却屡次成为网民焦点，近日再掀起一场风波。

林德信囡囡模仿爸爸

林德信前日（18日）在IG上载一段与女儿在家中跳舞的影片，从片中所见，上身赤裸的林德信穿上米色短裤，随著音乐节拍手舞足蹈，显得非常投入。而站在林德信前方的囡囡也学著爸爸的模样，全身只穿上一条白色长裤，跟随爸爸摆动身体，模样十分可爱。

相关阅读：林子祥高颜值新抱罕出镜与老公合体掘金 鬼妹仔性格笑容甜美被指有奶奶叶蒨文影子 曾获选清酒小姐

虽然影片充满父女间的温馨互动，但不少网民将焦点放在女童的私隐问题上，有网民留言直斥：「个女好惨，2点尽露，第时点见人」，认为林德信不应让女儿身体如此暴露在公众面前。亦有网民提醒：「要保护小朋友」、「女孩子要保护好」，担心此举会影响女儿的成长。林德信最终在昨日（19日）下午删除影片平息事件。

林德信抱女弹结他惹争议

事实上，林德信并非首次因分享育儿日常而引发争议，他曾在女儿出生后不久，发布一段抱BB女弹结他的影片，当时就有网民批评，指结他的音量对于听力仍在发育的婴儿来说可能过大，有损害耳膜的风险。同时林德信单手抱婴儿的姿势也令人担忧，恐怕有跌伤的危险。

相关阅读：林子祥叶蒨文结婚29年不生育内幕曝光！Sally公开私下核突习惯 再爆阿Lam「如厕有问题」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
21小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
17小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
12小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
13小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
19小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
19小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
14小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
16小时前