陈凯咏邀偶像陈慧琳合体圆梦 感谢观众俾机会「做自己」 半百圈中好友力撑红馆骚

陈凯咏（JACE）《JACE WORLD》演唱会昨晚大年初二在红馆隆重开锣，一众圈中好友包括林家谦、Tyson Yoshi、Serrini、AK及Alton@MIRROR、Ivy、Marf及Winka@COLLAR、洪嘉豪、陈蕾、Yan Ting、Gin Lee、陈柏宇、林奕匡、张蔓莎、张蔓姿、moon tang、Dee及FatBoy@ERROR、云浩影、Nowhere Boys、陈健安、小肥、胡子彤、林家熙、袁澧林、乐队Pandora、ANSONBEAN和细佬Hannz、梁祖尧、廖碧儿、王君馨、马天佑、陈考威夫妇等热闹支持，连世一剑击运动员蔡俊彦及香港羽毛球运动员李卓耀等都来捧场，「星势浩大」！

陈凯咏创红馆先河划企位区

演唱会甫开场，JACE以一袭露腰贴身珠片裤配搭闪烁头饰的造型登场，在16位舞蹈员手持宛如白蛇的LED灯衬托下，以节拍强劲的《百妖夜行的修行FREAKSNIGHTPARADE》为个唱揭开序幕，之后接连演绎《出事 OOPS》及《大车BIG CARS》等歌曲，并请来了Novel Fergus原汁原味唱出《西湖 XIHU》。而舞台两侧更破格开创红馆先河，划分出两大企位区域，让观众能近距离忘我唱跳，瞬间炒热全场气氛。

JACE赞Kelly是电音女王

期间JACE走到台边与歌迷拜年，并大玩 dance challenge，献唱《I Wish》及《水里水里去》，正当观众热血沸腾之际，《花花宇宙》的标志性前奏响起，「电音女王」陈慧琳（Kelly）现身舞台，全场欢呼声震耳欲聋，JACE顿时化身小粉丝，难掩兴奋，边唱边拉着Kelly蹦蹦跳。合唱过后，JACE兴奋说：「Kelly系潮流嘅女性，电音嘅女王，我能够请到你真系好开心，好神奇，你冇变过！」引得Kelly即时幽默否认，更大叫导演「唔好zoom太近」。JACE分享，自幼稚园起已钟情《花花宇宙》，笑言曾因唱得太投入吓倒旁边的小朋友，足见Kelly的电音作品对她影响深远，亦启发了她日后选择电音风格。Kelly则大赞JACE唱得又跳得，更坦言是首次感受红馆的企位气氛，随即以一首《大日子》与观众同乐。

陈凯咏感触剖白心声

演唱会以《JACE WORLD》为题，JACE分享个中理念，比喻自身如蛇妖经历修练、转化为人，最终寻回真我的过程。过程中有高有低，有欢笑有泪水，就如开场《百妖夜行的修行》般，蜕变后落到红馆与大家相见。为求完美，整个演唱会JACE更百分百投入，由构思、制作至演出均亲力亲为。纵然自演唱会公布以来，面对外界针对门票销情的恶意抨击，但JACE坚定不移，以昨晚近八成的入座率及全力以赴的演出，以行动回应所有质疑。接近尾声，JACE唱毕《天生二品》后感触剖白心声，感谢每一位观众：「好多谢在场每一位，因为你哋俾咗机会我继续做自己想做，愿意喺新年嘅时间，纵使出面有几多说话、几多声音，你哋都选择咗入场。」