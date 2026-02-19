欧阳震华新年扮财神暴瘦脱相吓坏网民 曾患急性肺炎险死生蛇险致失明

65岁「TVB福将」欧阳震华曾演出《壹号皇庭》、《陀枪师姐》《洗冤录》等脍炙人口剧集，充满喜感加上圆润身形，令观众留下深刻形象。欧阳震华近年转攻内地，不时拍片放到社交网，近日为贺岁，欧阳震华打扮成「财神」拍短片送祝福，却因暴瘦身形，在网上掀起热议。

欧阳震华「港普」祝福网民

欧阳震华于前日（17日）大年初一，在小红书分享贺年影片留言：「大年初一！天降财神，祝大家马年大吉，马到成功，万事顺意，当然最重要就是发财发财发大财！」片中见到欧阳震华穿上财神装，手持金元宝献唱《财神到》，并以「港普」祝福网民：「祝大家先（身）体健康！马年行（痕）大瘟（运）！马年天天都那么开鲜（心）！恭喜恭喜！」

不少网民对欧阳震华身形越来越瘦表示担忧，指他的招牌圆脸消失不见：「瘦到净返个头」、「瘦得差点没认出来」、：「胖胖，你太瘦了！不行这么瘦啦！吃多点！」，也有网民认为是滤镜太重手，更有人质疑是否AI片：「不是AI吗」、「我也以为是AI呢，怎么瘦这么多」、「我也怀疑是AI，直到他开始说普通话」。

欧阳震华两度患病

欧阳震华自2013年进食时因「落错格」，导致急性肺炎，一度生命垂危昏迷，被送入深切治疗部留医。走出「鬼门关」的欧阳震华，之后注重健康，一直有控制饮食。不过欧阳震华于2007年凭台庆剧《赌场风云》，入围《第35届国际艾美奖》竞逐「最佳男主角」，在出发到美国出席颁奖礼前，不幸「生蛇」（带状疱疹），抵达美国时要即时求医，欧阳震华曾透露：「医生解释生得好近眼睛位置，随时有机会失明！」幸而约三星期康复，最大后遗症是厚痂脱落后，伤口深入真皮层，脸上留下两个深洞。

