单立文「熊树仁」上身表演花式拜年 自爆与胡蓓蔚结婚18年未注册 08年曾办婚礼视后陪嫁

现年66岁的单立文，近年参演TVB处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「熊树仁」成功入屋，角色搞笑，胡胡闹闹，在剧中永远是搞事担当，成为剧中铁胆。单立文跟胡蓓蔚于2008年正式「拉埋天窗」，曾举办盛大婚礼，当时单立文表示「迟啲先去注册」，想不到一拖18年。近日新春佳节，单立文又「熊树仁」上身，跟外父外母「花式拜年」，画面温馨治愈，仿如上演了一场新春栋笃笑，堪称拜年教科书。

单立文跟外父外母熊树仁式拜年

近日胡蓓蔚在ig分享单立文跟外父外母拜年的片段，片中胡蓓蔚父母坐在沙发上，准备派利是给单立文，想不到换来一场别出心裁的拜年，单立文诚意满满，以诙谐的港普表示：「胡妈胡爸两个人一团和气，龙马精神，身体健康，胡爸每天一大早起来炒股赚大钱，每天赚个盘满钵满，最重要是睡得好。胡妈无忧无虑，开开心心，想做什么就做什么，身体很好，去哪里也可以，就是每天开开心心嘣嘣跳，还有就是赚很多钱，你们俾我们很多钱，我就很开心，马年进步，一马当先，马到功成，恭喜恭喜。」单立文逗得两位老人家很开心，马上收到利是，他也不忘说声「谢谢胡妈胡爸」。

单立文举行婚礼18年未注册

单立文跟胡蓓蔚一直是圈中模范夫妻，但原来二人虽然在2008年举行过婚礼，但就一直未有注册，近日二人接受港台节目《旧日的足迹》访问，单立文表示「实不相瞒，我们仍未到婚姻注册处办理手续，但我认为这并非大问题，因为全港市民都知道我们是一对。」反而好友汤盈盈比他们更着急，曾递上婚姻登记申请书，催促他们办妥手续。胡蓓蔚则表示当年结婚，「胡说八道会」中，只得胡定欣一人担任姊妹，所以希望能于结婚二十周年时举办一场小型派对，再邀请人生中最重要的朋友再聚一堂。

单立文曾是西门庆专业户

单立文是band友出身，曾是乐队「蓝战士」（Blue Jeans）成员，除了在电影《赌侠》演出侯赛因外，他曾经拍摄三级片成为「西门庆」专业户，近年在《爱．回家之开心速递》成为剧中常驻角色，无论是在接龙集团，或是熊家戏份，也会见到他的踪影。

