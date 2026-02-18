沙拉保夫新奥尔良用头袭击人被捕 获准保释外出 被爆与女星Mia Goth离婚

39岁《变形金刚》男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）周二凌晨在美国新奥尔良参加「忏悔星期二」（Mardi Gras）的传统节日时，与人发生争执。片段中，阿沙与一名年老男子在聊天，但他将一双手收入上衣内，举止奇特，然后他开始向老年人怒骂，但对方表现冷静，他再走向对方，并用头撞向对方的脸。多名途人试图阻止他，他一度离开，之后再回来向老年男子的腹部多次出拳，又击中另一名男子的鼻，最后在酒吧门外被警方拘捕。

阿沙面临两项简单袭击罪

另一片段就见阿沙半裸上身，被两名男子制止，他似乎有受伤，由医护人员治理，他其后被捕。警方发言人指阿沙面临两项简单袭击罪。有份参加节目的男子Jeffrey Damnit称周一下午约5时，当时他在酒吧饮酒，期间阿沙撞开他，向侍应要求一壸水，然后向他爆粗表示：「如果你推我，我会踢你屁股。」他于当晚深夜再回到酒吧，发现阿沙还在那里，但被赶出酒吧。Jeffrey指阿沙试图咬酒吧经理，并向对方爆粗。

阿沙已多次因袭击伤人被捕

周二早上，阿沙获准保释离开警署，然后走到「忏悔星期二」的巡游路线，并再点啤酒，期间又换上新衫与fans聊天。阿沙手上未有戴上婚戒，他与女星Mia Goth近日传出离婚，本月初Mia都被发现未有戴婚戒，有指他们一年前已低调地分开，二人于2016年结婚，两年后一度分开，直至2020年复合，他们育有一名今年4岁的女儿。其实阿沙已多次因袭击伤人被捕，事业停滞，早前他还声称已戒酒。