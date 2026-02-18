Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙拉保夫新奥尔良用头袭击人被捕 获准保释外出 被爆与女星Mia Goth离婚

影视圈
更新时间：22:15 2026-02-18 HKT
发布时间：22:15 2026-02-18 HKT

39岁《变形金刚》男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）周二凌晨在美国新奥尔良参加「忏悔星期二」（Mardi Gras）的传统节日时，与人发生争执。片段中，阿沙与一名年老男子在聊天，但他将一双手收入上衣内，举止奇特，然后他开始向老年人怒骂，但对方表现冷静，他再走向对方，并用头撞向对方的脸。多名途人试图阻止他，他一度离开，之后再回来向老年男子的腹部多次出拳，又击中另一名男子的鼻，最后在酒吧门外被警方拘捕。

阿沙面临两项简单袭击罪

另一片段就见阿沙半裸上身，被两名男子制止，他似乎有受伤，由医护人员治理，他其后被捕。警方发言人指阿沙面临两项简单袭击罪。有份参加节目的男子Jeffrey Damnit称周一下午约5时，当时他在酒吧饮酒，期间阿沙撞开他，向侍应要求一壸水，然后向他爆粗表示：「如果你推我，我会踢你屁股。」他于当晚深夜再回到酒吧，发现阿沙还在那里，但被赶出酒吧。Jeffrey指阿沙试图咬酒吧经理，并向对方爆粗。

阿沙已多次因袭击伤人被捕

周二早上，阿沙获准保释离开警署，然后走到「忏悔星期二」的巡游路线，并再点啤酒，期间又换上新衫与fans聊天。阿沙手上未有戴上婚戒，他与女星Mia Goth近日传出离婚，本月初Mia都被发现未有戴婚戒，有指他们一年前已低调地分开，二人于2016年结婚，两年后一度分开，直至2020年复合，他们育有一名今年4岁的女儿。其实阿沙已多次因袭击伤人被捕，事业停滞，早前他还声称已戒酒。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
10小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
6小时前
新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...｜Juicy叮
新年派错$500利是畀看更 港女心痛求救 行内人爆「潜规则」：收到大额利是会...｜Juicy叮
时事热话
6小时前
26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发
00:45
26岁港男陈尸台北五星级酒店 警方初步调查：排除他杀
两岸热话
42分钟前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
3小时前
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
萧正楠绯闻旧爱贺年布置意外曝光千万豪宅 宽敞客厅装潢低调奢华 巨型餐桌满足一家人共享天伦
萧正楠绯闻旧爱贺年布置意外曝光千万豪宅 宽敞客厅装潢低调奢华 巨型餐桌满足一家人共享天伦
影视圈
11小时前
Banker弃高薪转卖珍珠奶茶 老板以为「疯了」 如今变年收入45亿全球品牌
Banker弃高薪转卖珍珠奶茶 老板以为「疯了」 如今变年收入45亿全球品牌
投资理财
8小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT