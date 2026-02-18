80年代「情色主持」手持10万利是劲豪气  老公仔女收近万红包？揭秘公关女王发达史

曾参加86年香港小姐、现已成功转型为公关界女强人的周美凤（Lelia），虽然已年过60花甲之龄，但保养得宜，近日她穿上桃红色拼蓝边的中式贺年装束拍片，大谈农历新年的「包利是」之道，片中她手持一大叠俗称「金牛」的千元港币，目测总值近十万，尽显豪气。而她白滑紧致的皮肤和极佳状态，完全不像已届花甲之龄，令人惊艳。

周美凤对家人极阔绰

周美凤在影片中精神饱满，脸上几乎没有岁月痕迹。她大方分享自己的「利是哲学」，对家人极度阔绰。她透露，会给老公和子女封$3,000、$8,000，甚至$9,000的利是，取其「生发」、「发财」和「长长久久」的好意头。至于兄弟姊妹，她会封$500。

相关阅读：80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起

周美凤派100元给小朋友

然而对于年纪较小的小朋友，周美凤则有自己的一套独特见解，笑言只会给$100，原因非常真实又贴地：「因为我怕他们会弄不见！」她认为小朋友容易遗失金钱，封小额利是纯粹是意头，免得大家心痛。

周美凤选美出身转战公关界

周美凤的人生经历亦是充满传奇。她于1986年参加香港小姐竞选，虽然之后在娱乐圈的发展平平，仅在亚视拍过数部剧集及主持情色节目《活色生香》，但她并未因此气馁。凭借参选时累积的胆识和人脉，她毅然投身公关界，并创立了自己的公司。

周美凤拥5000呎自家物业

转行后的周美凤事业一帆风顺，更将业务版图扩展至财经公关领域，成为业界首屈一指的精英。近年，她更曝光了自己位于黄竹坑、面积接近5000呎的自家工厦物业单位，时常在此举办派对，足证其身家丰厚，事业风生水起，是圈中由艺人成功转型的典范。

相关阅读：61岁86年港姐激罕现身 身家丰厚拥黄竹坑逾4000呎私窦 入行不久即息影升呢老板变著名经理人

《活色生香》另一主持李道洪仍然有型：