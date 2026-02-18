前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议

现年38岁的前港姐季军马赛(现已改名马菀迎)，曾经受到TVB力捧，拍过多出脍炙人口的剧集，包括《当旺爸爸》、《名媛望族》，清纯外表，惹火身材俘虏不少粉丝。但其后因负面新闻离巢，并移居内地重新出发，她曾自嘲是「失业女艺人」，但近年她不但结婚生女，更当上了健康美容KOL，又推出了自家品牌「赛百草」，马赛为创业挨过不少苦头，曾独力推着200斤货到香港摆摊，而且马赛不止自己做生招牌食用这些养生产品，近日声称可以让7的囡囡饮她出品的「红枣茶」，为推销产品无所不用其极。

马赛淡出幕前转型从商

近年淡出幕前的马赛，不时拍片分享生活点滴，保持人气外，又经常让7岁的囡囡纪妍初出镜，母女档上阵，让马赛可以洗底，建立好妈妈形象，方便她推销产品。马赛近年转型从商，成立了自家养生品牌，生意不俗。近日马赛带同囡囡去攀登深圳大南山，当天她戴上Cap帽，一身运动装束，囡囡非常活泼，更比妈妈跑得更快，向山上进发，在休息期间，马赛拿出水壶，开始推销自家产品。

马赛跟囡囡共饮红枣茶

马赛的巨型公仔水壶内，浸泡了她公司出品的「桂圆玫瑰枸杞红枣茶」，壶内放了满满的红枣及其他滋补药材，她喝了一大口后，大赞不仅能补气血、养脾胃，玫瑰花更有助于春天疏肝解郁，让皮肤白白漂亮，马赛不止自己做生招牌，更拉埋囡囡落水，指小朋友也喜欢喝，笑说「这款茶品味道甘甜，比喝奶茶更好。」不过马赛女儿只得7岁，有网民提出红枣茶不宜儿童饮用，恐引起消化不良，若然是燥热体质，则会「火上加火」，造成失眠，甚至血压上升，引起争议。

马赛因负面新闻移居内地

马赛参选港姐获得季军入行，外表清纯，身材惹火，拍过《名媛望族》、《神探高伦布》、《当旺爸爸》及《东坡家事》等。但最让人「食花生」事件，却是在2013年爆出她与内地女制片人汪子琦的同性恋情，引发轩然大波，其后网上更流出她的不雅影片，事业直插谷底，要移居内地揾食。直至2019年她跟纪姓商人结婚，并诞下女儿，现时摇身一变成为商界女强人，一铺翻身。

