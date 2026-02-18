Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「罗家英师丈」私下状况曝光！为生计揸的士一原因零怨言 曾任辅警亲身经历惊天械劫案

影视圈
更新时间：20:00 2026-02-18 HKT
发布时间：20:00 2026-02-18 HKT

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》自2017年播映至今已成为香港电视史上最长单部具有连贯剧情的处境剧。剧中除了「熊树根」刘丹一家外，还有不少角色相当入屋，多来深受观众喜爱，「熊树根」刘丹一直被仔女误认与「食屎陈师奶」孙慧莲有「奸情」，曾经「过档」的「食屎陈师奶」孙慧莲终于回归，但戏份不复当年。

「陈生」黄志荣揸的士赚生活费

饰演「食屎陈师奶」孙慧莲老公的「陈生」黄志荣同样减少出镜，本身是特约演员「陈生」黄志荣多年来主力拍TVB剧集，遇上不用开工的日子，「陈生」黄志荣揸的士赚生活费，近日又网民在Threads分享截到黄志荣的士的照片，留言表示：「幸坐到食屎陈生嘅车，好彩佢冇问我借豉油。」不少网民分享遇上「陈生」的经历。

相关阅读：《爱·回家》金牌绿叶「老公」揸的士被捕获 网民爆「喺大馆见过佢」 曾任警察为74年宝生银行械劫案出力

 「陈生」黄志荣被网民称被耽误的车手

「陈生」黄志荣曾表示本身有多类型的驾驶执照，亦曾因为运输署拍摄提醒市民搭小巴要戴安全带的广告，令他的「司机」形象深入民心。今次再被网民巧遇，有人说：「陈生平时好似系喺炮台街交更，我夜晚见过佢几次。」、「我都坐过，喺港岛要过海，前面几架都唔载，系佢叫我上车，一声怨言都冇。」、「佢真系做到『小姓黄，叫我陈生吖』」、「列提顿道陈豪。」、「喺九龙都试过坐过佢车，当时佢带住黑超，但都认到佢。」、「原来佢系被耽误嘅车手。」

黄志荣《爱·回家》「陈生」深得观众喜爱

黄志荣入行前曾任职辅警，1974年宝生银行械劫案发生时，他也在现场帮忙维持秩序，这次经历令他非常深刻。任职辅警期间，认识了经常在影视圈饰演警察的「日本仔」田沃丰和「陆叔」陆应康，黄志荣曾表示如有电影公司欲找人饰演辅警，总会先透过两人去找适合的人选，黄志荣就是这样踏上演艺圈之路，但黄志荣未有放弃辅警的工作，做足36年，直到55岁才退休。黄志荣拍过不少剧集，不过《爱·回家》「陈生」一角深得观众喜爱，黄志荣曾表示每当走到街上，均被称呼为「陈生」，虽然观众不知道他的真名，但就记得剧中的名字：「试过很多次有乘客话我好熟口面，跟住倾下会记得原来系喺剧集过我，好多时有乘客落咗车话同我影相，有人认得自己𠮶种喜悦真系好难形容。」

相关阅读：「食屎陈师奶」孙慧莲过档ViuTV？告别《爱回家》现身ViuTV剧 曾做罗家英老师：佢好纯品

 

