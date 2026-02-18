夜王｜黄子华泼墨纹身非化妆效果 传源自拍拖十年旧爱 张振朗女友杨偲泳大量镜头被删性感照首曝光

今年贺岁猛片，由黄子华与郑秀文（Sammi）主演的《夜王》于大年初一在香港正式上映，票房即日报捷。电影由《毒舌大状》导演吴炜伦执导，并集结原班人马王丹妮、廖子妤、杨偲泳、何启华、谢君豪，再加上新加盟的杨伟伦、谭文萱、COLLAR成员李芯駖等。《夜王》上映首日票房势如破竹，全日狂收超过1000万港元，不仅刷新黄子华个人主演电影的开画票房纪录，更打破了《毒舌大状》数年前创下的优先场及开画日纪录，「子华神」再次成为票房保证。

黄子华纹身成焦点

随著电影热映，黄子华在戏中赤膊上阵，露出从右肩延伸至胸口的大片泼墨纹身，旋即引爆热议。好友谷德昭近日在节目中爆料，证实该纹身并非为电影而设的化妆效果，而是早已存在多年，所费不菲。

黄子华纪念十年旧情？

据悉这个极具艺术感的抽象纹身大有来头，有传是黄子华当年与拍拖十年的化妆师女友温安妮分手后，找来香港知名的法国纹身师Leon Lam Hien操刀设计。该纹身风格随心，看似凌乱却在线条与比例上经过精心设计，充满意境。导演吴炜伦认为纹身与角色非常契合，因此决定在戏中「原装上阵」，完整呈现。

杨偲泳低胸坐黄子华大髀剧情被删

除了票房与纹身成为话题，一组《夜王》的绝密删剪剧照今日亦在网上曝光，火速引起网民关注。照片中，TVB视帝张振朗的女友杨偲泳（Renci）身穿低胸性感晚装，亲密地坐在黄子华的大腿上，而黄子华就肉紧地揽实杨偲泳的蛇腰，画面极惹人遐想。杨偲泳今日亲自在其IG上分享这张激罕性感照，短短十小时已吸引近2万名粉丝按赞，成功为电影再掀一波讨论热潮。

