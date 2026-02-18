Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《夜王》上映首日票房破866万 刷新黄子华开画票房纪录

影视圈
更新时间：15:45 2026-02-18 HKT
发布时间：15:45 2026-02-18 HKT

贺岁片《夜王》在年初二继续有好消息！在上映首日（2月17日）单日票房冲破866万，累积票房劲破1,100万，勇夺香港史上贺岁电影单日票房NO.1以及香港史上贺岁电影开画票房NO.1！除此之外，《夜王》刷新了黄子华开画票房纪录，开画日超过900场场次更是破了近10年的贺岁片纪录。

黄子华、郑秀文联同女公关同心合力

《夜王》讲述华丽璀璨的东日夜总会表面纸醉金迷，暗地里却正面临前所未有的存亡危机。黄子华、郑秀文（Sammi）联同一众艳丽女公关王丹妮、廖子妤、杨偲泳、谭旻萱、李芯駖、林熙彤等，如何同心合力、上下一心，为守住东日拚搏到最后一刻。

