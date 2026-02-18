贾晓晨一家四口拜年意外曝光豪宅 复式单位设有私家电梯 宫廷式装潢巨型吊灯最吸睛

现年43岁的贾晓晨，于2016年跟樊少皇结婚后，先后诞下两女，分别是8岁的「小饭兜」及5岁的「小饭团」后，近年移居内地生活，更转型当上KOL，不时拍片分享生活点滴，在新春佳节，贾晓晨和丈夫一家四口跟网民拜年，两位千金相当可爱，网民更误以为大女白滑皮肤是因为开了美颜，而网民焦点更落在她于内地的复式豪宅，宫廷式装潢，古典吊灯及巨型油画，尽显豪宅气派，令人又羡又妒。

贾晓晨宫廷式豪宅金光闪闪

贾晓晨近年被封为「婚变界KOL」，经常在微博发文吐苦水，又曾表示「一日要谂50次离婚」，但在农历新年，贾晓晨跟丈夫又忽然变得恩爱，而且一家四口在寓所内跟网民拜年。从贾晓晨分享的照片中可见，其住所空间感十足，设计风格典雅，带有欧式宫廷气派，而这个复式单位，设有私人升降机，让住户私隐度十足。

贾晓晨寓所设有巨型壁画

贾晓晨的客饭厅的布局相当吸睛，墙身用了温暖的淡黄色，搭配一幅描绘著古典山水城堡的巨型油画。天花板上装设有巨型吊灯，令整个家居环境甚具贵气。贾晓晨寓所除了有金光灿烂的一面，她亦为两名女儿提供温暖色系的房间，以米黄色为主调，放有布沙发及白色地毡，让囡囡可以跟家中的狗仔，一起活动嬉戏，无拘无束成长。

贾晓晨长女外貌似足妈妈

贾晓晨于2006年参加《美女厨房》，凭著清甜外貌，很快已成为宅男杀手，之后拍过多出无线剧集，包括《飞虎》、《怒火街头2》、《名媛望族》等，在事业高峰之际，忽然爆出跟樊少皇相恋，并长驻内地陪伴男友，直至2016年二人拉埋天窗，并育有两名可爱女儿，长女不止跟妈妈成个饼印，一家四口合照时，网民为纷纷询问是否为长女开了美颜，天生的美人胚子，随时可以女承母业。

