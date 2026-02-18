Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人

影视圈
天后王菲今年第六度登上央视春晚舞台，献唱《你我经历的一刻》，其表现备受瞩目。然而相比于台上的演出，王菲在后台的一举一动，反而成为了网民讨论的焦点，更引发了两大争议，首先王菲于后台疑似没穿内衣引起「凸点风波」，之后更有她疑似向粉丝「目露凶光」的影片流出，有网民直指她「不把粉丝当家人」。]

王菲「凸点疑云」疯传

演出结束后，王菲身穿一袭灰色紧身装束在后台准备离开。从网上流传的影片可见，当工作人员准备为她披上羽绒外套时，她紧身的服装在胸前疑似出现「凸点」的情况。

王菲「凸点」网民反应两极

影片随即在网上疯传，引发「凸点疑云」。有网民猜测她「难道是冷得凸点了？」，也有人认为「没穿内衣也没大不了」，觉得无需大惊小怪。不过更多网民理性分析，认为这很可能只是衣服本身的材质或剪裁设计所致，并非真的「凸点」，为天后辟谣。另外，王菲表演完后就出现「于台上似老了十岁」的批评，网民看过后台的影片后，就直指王菲不在台上时颜值明显在线，都认为是因「台上灯光打得太硬」，而让王菲受到不当的批评。

王菲疑向粉丝「目露凶光」？

在另一段影片中，王菲在工作人员护送下急步离开，中途却似乎被热情的粉丝叫住。王菲停下脚步，转身时被镜头捕捉到一个疑似不耐烦、甚至「目露凶光」的眼神。这个锐利的眼神瞬间引爆了网络讨论。不少网民认为她态度恶劣，留言直指「是咋了，感觉很凶很生气的感觉」、「好凶恶的眼神」。更有网民作出重话批评，认为「作为公众人物给观众的这个眼神，分明就是不把粉丝当家人呀」。然而，王菲的忠实粉丝则一如既往地维护偶像，表示「这就是一个愿打一个愿挨的事吧。她的粉就喜欢她这样」。

