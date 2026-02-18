「影坛四大花旦」之一美女豪宅罕曝光 加拿大寓所巨型客厅装潢雅致 曾被指刻薄员工惹争议

曾是台湾「一代歌王」的齐秦旧爱，被誉为一代美人、90年代香港影坛四大花旦之一的王祖贤（Joey），曾经在亚洲红极一时，凭电影《倩女幽魂》中小倩一角红遍中港台。已届59岁的她息影多年，潜心修佛并移居加拿大生活，近年被曝光在温哥华开设养生艾灸馆，不时坐镇店内招呼顾客。王祖贤最近开设小红书与网民分享生活点滴，前日（16日）趁农历年除夕，惊喜发布新春影片，公开在加拿大的新年行程，引起网民热烈讨论。

王祖贤勾起童年回忆

王祖贤在影片中透露到当地的华人超市办年货，片尾更见到其家居曝光。王祖贤先驾车到华人超市采买年货，挥春、零食、贺年食品每样都有入手，当王祖贤见到童年时的南枣，自爆是儿时过年回忆，又透露自己特别爱食南枣，还有白水年糕及要嗑瓜子。

王祖贤在采买的过程中，不仅频频说「心想事成」、「大吉大利」等吉祥说话，见到「升职加薪」的利是封，更是爱不释手：「我要升职加薪！」行过发财树时，又称要摆在店内，可见王祖贤对生财之法甚感兴趣。王祖贤之后转战商场，表示因为是本命年，要买六对红袜穿著。

王祖贤返到家中便包饺子，又在饺子内放钱取好意头，因而曝光加拿大的雅致豪宅。王祖贤的寓所装潢低调，见到客厅有梳化、壁炉，饭枱最少可坐六人，而厨房亦宽敞兼有不少炉具，相信王祖贤平日也爱下厨。

王祖贤跟传统习俗过年

王祖贤留言：「在加拿大过新年是甚么感觉？买买年货、包包饺子，好像和国内也没甚么区别。过年是我们传统的习俗，我们的心在过年的时候是心心相应，系在一起的。团团圆圆，这就是我们的年。今年过年你家年夜饭的餐桌上都有些甚么好吃的呀，来和我分享一下吧」。

王祖贤被指刻薄员工

不过早前网络上出现对她不利的指控，有自称是其艾灸馆员工的网友爆料，指控王祖贤压榨员工，引发外界高度关注。根据网上流传的对话截图，一名自称其姐姐在王祖贤艾灸馆工作的网友指控，王祖贤虽然事事亲力亲为，但却并未有善待其员工。该网友称，王祖贤的艾灸馆收费高昂，单次服务收费约480至600加元（约等于2658至3323港元），但拥有针灸牌照的员工，时薪却只有30加元（约166港元），远低于之前工作时的120加元人工，甚至难以支付房租。爆料中还提到，当员工提出加薪要求时，王祖贤先是装作听不懂，随后以「店里顾客多，你爱做就做，随便你」的态度回应。而因为工资太低，所以员工都做不长。

