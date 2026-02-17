Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉

影视圈
更新时间：19:30 2026-02-17 HKT
发布时间：19:30 2026-02-17 HKT

现年72岁、前TVB总经理曾志伟，在早前的《万千星辉颁奖典礼》中获颁「万千光辉荣誉传奇」大奖后，正式宣布卸下TVB总经理一职。入行多年的他，在圈中人缘甚佳，他每年的生日宴，例必星光熠熠，媲美台庆。近日新春佳节，曾志伟飞到温哥华探望好友，竟然是2007年的港姐冠军张嘉儿，一起吃团年饭外，二人又拍片跟网民拜年，曾志伟卸下重担后，四围飞跟好友叙旧，把酒言欢，享受人生。

曾志伟飞温哥华探望张嘉儿

张嘉儿近年淡出幕前，一家四口回流至温哥华生活，她更当上了地产经纪，不时拍片分享近况外，亦推介了多个笋盘，早前提供的拣校攻略，连大律师朱千雪也认同赞好，大感兴趣。张嘉儿跟圈中人一直保持联络，曾志伟不用再当总经理后，多了时间四围飞。曾到加拿大客串电影《选美兄弟班》，近日他又到了温哥华探望好友张嘉儿，并拍片跟大家拜年。

相关阅读：TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬

张嘉儿跟曾志伟团年后再拜年

张嘉儿在IG分享跟曾志伟见面，一起吃团年饭，在片中二人分别跟网民拜年，张嘉儿率先送上祝福：「我现在做了地产经纪，希望大家家肥屋润，出入平安」，期间她忍不住向曾志伟投以极度仰慕的目光；之后到曾志伟跟大家拜年，「我不是地产经纪，也祝大家新年快乐，恭喜发财」。

曾志伟卸任后跟各方好友饭局

片中的曾志伟笑容灿烂，表情轻松，红光满面，感觉亦年轻不少，他曾形容在担任总经理的任期内身心俱疲，甚至一度「迷失自我」。如今无官一身轻的他，真正可以无牵无挂，尽情享受人生。早前他被拍到与谭咏麟、黄日华等明星足球队老友在内地欢聚后，早前又自掏腰包，宴请他一手催生的王牌节目《中年好声音》的一班台前幕后工作人员及参赛者食饭。近日再飞到温哥华探望张嘉儿一家，可见曾志伟虽然退下来，仍是重情重义，不忘昔日战友。

相关阅读：前港姐冠军张嘉儿移民加拿大酿公关灾难！推荐补习班惹网民群起负评

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
5小时前
前TVB儿童节目主持太太曝光超级豪宅 巨型客厅拥180度无敌海景 露台可踩单车如小型公园
前TVB儿童节目主持太太曝光超级豪宅 巨型客厅拥180度无敌海景 露台可踩单车如小型公园
影视圈
6小时前
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
即时中国
10小时前
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
旅游
9小时前
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
2026-02-16 18:18 HKT
78岁汪明荃大红大紫贺马年  气色绝佳状态惊人  一特征疑暗藏健康隐患：阿姐要休息多啲
78岁汪明荃大红大紫贺马年  气色绝佳状态惊人  一特征疑暗藏健康隐患：阿姐要休息多啲
影视圈
9小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
生活百科
10小时前
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
8小时前