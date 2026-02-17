曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉

现年72岁、前TVB总经理曾志伟，在早前的《万千星辉颁奖典礼》中获颁「万千光辉荣誉传奇」大奖后，正式宣布卸下TVB总经理一职。入行多年的他，在圈中人缘甚佳，他每年的生日宴，例必星光熠熠，媲美台庆。近日新春佳节，曾志伟飞到温哥华探望好友，竟然是2007年的港姐冠军张嘉儿，一起吃团年饭外，二人又拍片跟网民拜年，曾志伟卸下重担后，四围飞跟好友叙旧，把酒言欢，享受人生。

曾志伟飞温哥华探望张嘉儿

张嘉儿近年淡出幕前，一家四口回流至温哥华生活，她更当上了地产经纪，不时拍片分享近况外，亦推介了多个笋盘，早前提供的拣校攻略，连大律师朱千雪也认同赞好，大感兴趣。张嘉儿跟圈中人一直保持联络，曾志伟不用再当总经理后，多了时间四围飞。曾到加拿大客串电影《选美兄弟班》，近日他又到了温哥华探望好友张嘉儿，并拍片跟大家拜年。

张嘉儿跟曾志伟团年后再拜年

张嘉儿在IG分享跟曾志伟见面，一起吃团年饭，在片中二人分别跟网民拜年，张嘉儿率先送上祝福：「我现在做了地产经纪，希望大家家肥屋润，出入平安」，期间她忍不住向曾志伟投以极度仰慕的目光；之后到曾志伟跟大家拜年，「我不是地产经纪，也祝大家新年快乐，恭喜发财」。

曾志伟卸任后跟各方好友饭局

片中的曾志伟笑容灿烂，表情轻松，红光满面，感觉亦年轻不少，他曾形容在担任总经理的任期内身心俱疲，甚至一度「迷失自我」。如今无官一身轻的他，真正可以无牵无挂，尽情享受人生。早前他被拍到与谭咏麟、黄日华等明星足球队老友在内地欢聚后，早前又自掏腰包，宴请他一手催生的王牌节目《中年好声音》的一班台前幕后工作人员及参赛者食饭。近日再飞到温哥华探望张嘉儿一家，可见曾志伟虽然退下来，仍是重情重义，不忘昔日战友。

