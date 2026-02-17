央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场

内地央视举行《2026年春节联欢晚会》（央视春晚）日前已曝光王菲第6度亮相，而郭富城与王一博有合作演出劲歌热舞。昨晚（16日）节目更见到梁家辉、陈小春、周慧敏、梁咏琪、薛凯琪等，星光熠熠。

王菲6度演出再成为话题

王菲今年是第6度现身央视春晚，献唱《你我经历的一刻》，以澄澈空灵的歌声再度成为话题，但因歌曲不够热门，罕见引来负评：「实话实说，不好听」、「我品味不够吧，这首歌我真的没get到」、「只能说挑战失败」。王菲穿上灰色紧身装束亮相，戴上「洗衣珠」耳环，虽然服装凸显王菲的身材，但其妆容却受到网民批评，直指将56岁的王菲变老，有网民形容「好像眉毛勾下来和眼线连上了」、「感觉怪怪」、「那眉毛真不行」、「这个妆容给王菲显老十岁，这个眉毛画的一点报看」，而「谁给王菲画的眉毛」更一度登上微博热搜。

而郭富城与王一博合作的《闪耀动起来》演出，可谓目不暇给，王一博率先登场，却不慎在舞台上跣脚，但王一博反应迅速，将失误无缝衔接变成舞台设计，完美救场不仅观众没有察觉，连郭富城亦没看出来。两大舞王的互动非常耀目并炒热全场气氛，二人合作收视即飙升到38.35%成全晚最高点，郭富城的出场收视力压王菲。

郭富城赞王一博是舞王

王一博事后与郭富城一同受访，自爆在表演时不慎脚滑一下，当时刚出场，却因鞋底打滑失平衡，惟有随机应变，转为地板动作掩饰。王一博对表演失误感到无奈：「次数多了就会不慌忙，就会随机应变了，舞台总是不完美的」，而郭富城大赞王一博：「他就是舞王，对！一博在我心里就是。」

迪丽热巴靓绝全场

香港3位女星周慧敏、薜凯琪和梁咏琪都有于春晚登场，其中首次上春晚的周慧敏的表现及颜值亦得到内地网民广泛正评，不过要数到全晚最靓，始终是女星迪丽热巴。作为唯一一位获得央视独舞待遇的「90花」，迪丽热巴完全没有令粉丝失望，她状态大勇颜值巅峰，配上人鱼鳞片一般的礼服，配上闪片妆容，可谓惊艳全场。

