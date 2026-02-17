郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况

78岁的郑少秋（秋官）与女儿郑欣宜（Joyce）在幕前消失一段长时间，早前郑少秋罕曝露行踪，而38岁的郑欣宜自2023年举行三场红馆演唱会后，消声匿迹，虽然曾准备亮相内地节目《歌手2025》，却因意外受伤宣布退赛，至今处于休养状态。最近有人在街头遇见郑欣宜，曝光其近况。

郑欣宜购买力强

有指郑欣宜当日驾车现身西环，一身全黑打扮未有化妆，但一头金发扎起发髻，相当抢眼。郑欣宜落车后到老字号饼家疑为办年货，在店员一轮推荐下，郑欣宜最终拎住一大袋货品返回座驾，准备驾车离开。

郑欣宜虽然素颜露面，有指其精神极佳，肤质亦很好。距离最近一次是去年7月被网民捕获，当时是郑欣宜受伤后相隔半年露面，见到身形较之前圆润，已康复七七八八，状态不俗。

郑欣宜压力大神隐

郑欣宜于2023年3月在红馆举行三场《Believe Us 郑欣宜演唱会2023》后，因感到大压力渐渐淡出幕前，鲜有再公开露面。郑欣宜去年突然清空IG所有帖文，传出与寰亚约满，并转投环球唱片铺路复出。只是郑欣宜未见其人却爆出为《歌手2025》拍宣传片时，因灯光器具处理不当，导致肩颈及耳部受损，休息至今。

