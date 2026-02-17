林峰挂住打机懒理囡囡？「忽视女儿照」网上疯传惹热议 结局神反转皆大欢喜

现年46岁的林峰，除了是娱乐圈的顶流外，还是圈中出名的好爸爸、好丈夫，虽然他忙于演艺工作，但只要有假期，必定一家三口四围旅游，共享天伦。继日前林峰一家三口在迪士尼被野生捕获后，近日林峰跟囡囡Luna，又在内地万象天地被集邮，之后合照更被放上小红书，最让人意想不到是相中的林峰，跟其他爸爸一样凑女时都挂住打机，似忽视了旁边的女儿，照片一出即时引发热议。

林峰囡囡样貌意外曝光

由林峰演出的电影《寻秦记》，引起全城热潮，但他在今届电影金像奖意外未获提名男主男配，令不少粉丝哗然。但当事人林峰却未有因此影响心情，反而带埋太太及女儿一家三口去迪士尼游玩，轻松一番。林峰是出名的宠妻男神，又喜欢亲自凑女，近日他就带囡囡去了内地的万象天地，而且意外曝光了Luna的样貌，跟爸爸可说是成个饼印，属于美人胚子，有潜质入行。

相关阅读：林峰携妻女游新加坡澳洲连环被捕获 一举动获赞好Nice状态引起关注

林峰带女儿去做小手工

林峰凑女一事在网上曝光，却引来了小小风波，事缘有网民将林峰在女儿旁边打机的照片分享到小红书，马上引来网民评论，笑指「林峰带小孩也会玩手机」、「带女儿来玩游戏」，但原来当天林峰带女儿到万象天地，是由手工老师教Luna做小手工，林峰在等待接女儿时才拿出手机玩了一会，而拍照者正是该名手工老师。

林峰被误会挂住打机

该名手工老师，分享了林峰跟囡囡的照片。并贴文「天啊0距离接触了好久，一开始太认真工作了，没有认出来，后面认出来了和林峰对话还要强装镇定，不好意思要合照怕打扰他和小宝贝，小Luna超级可爱，带她一起做手工林峰就静静的在旁边等著」。之后林峰还跟手工老师合照，显得十分有礼亲民，天王巨星中他算是最接地气的艺人，抵他红足多年。

相关阅读：林峰拍戏拍到80岁不想成女儿负担 重仪式感为太太张馨月安排生日派对 否认送名表只爱买砖头