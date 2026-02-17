前TVB儿童节目主持太太曝光超级豪宅 巨型客厅拥180度无敌海景 露台可踩单车如小型公园

现年41岁的李亚男，参加2005的国际华裔小姐赢得冠军入行，在圈内虽然未有代表作，但却揾到一段美满婚姻，跟由TVB儿童节目主持、早前曾当上公司首席创意官的王祖蓝结婚，并先后诞下两女，分别是长女王天韵及细女王海静。夫妻二人在内地疯狂吸金，近日回流返港生活，李亚男仍不时拍片分享生活点滴，近日她在小红书分享星妈的一日生活，意外曝光大埔豪宅，客厅舒适宽敞，露台更大到可以踏单车，相当夸张。

李亚男分享阔太一天生活

李亚男近日在小红书分享她的优质生活，她先以一身优雅的连身裙亮相，在巨大的衣帽间悉心打扮，之后用欧式茶具，配上享用高级曲奇，但网民更关心她的欧陆式装潢豪宅，客厅空间感十足，放置了大型沙发、高级音响及巨型电视，简约的白色大理石为主调，低调而不失奢华，最搞笑是李亚男竟在豪宅内食咖喱鱼蛋，表现得十分贴地，充满反差萌的幽默感。

李亚男豪宅曝光坐拥180度海景

片中不见王祖蓝，而李亚男则独自凑女，而她最爱的活动，是在坐拥180度海景的大露台，坐在吊椅上呆坐一个下午，她的女儿戴著太阳眼镜忽然入镜，踩著单车在露台上畅行无阻，李亚男更搞笑地说：「管家把我的车开来了」，可见露台面积之大，简直媲美一个小型公园，令人又羡又妒。

李亚男超级旺夫内地疯狂吸金

李亚男虽然未有嫁入豪门，但却十分旺夫，王祖蓝在内地愈捞愈掂，吸金力强，曾豪花1.1亿元购入白石角逸珑湾II顶层特色户，又开设公司直播带货，去年更染指月饼市场，反而近年未见拍剧，最多是亮相内地综艺节目揾真银。

