Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

97岁白雪仙设豪宴纪念挚友任剑辉113岁冥寿 众星云集79岁爱徒逆龄状态胜当年

影视圈
更新时间：11:00 2026-02-17 HKT
发布时间：11:00 2026-02-17 HKT

粤剧泰斗白雪仙（仙姐）在演艺圈地位崇高，备受敬重。向来深居简出的仙姐，每逢重要节日总会与一众徒弟及后辈欢聚。近日资深传媒人汪曼玲在社交平台分享多张合照，原来是仙姐为纪念已故挚友任剑辉（任姐）113岁冥寿，特意在家中设宴，与众爱徒一同缅怀故人。

白雪仙气色红润

从汪曼玲分享的照片可见，当日是农历年廿八，她写道：「年廿八，任姐113岁Birthday，徒儿齐集仙姐屋企纪念任姐。」相中的仙姐虽然已届97岁高龄，但依然精神矍铄，气色红润。穿上粉色针织冷外套的仙姐，内搭黑色上衣，配衬一枚精致的胸针，尽显雍容华贵的气质。

相关阅读：「姑爷仔」刘纬民亲解传恋白雪仙之谜：佢需要有啲人陪 望保持健康称入医院似被打劫

仙姐与众人合照时，脸上挂著温和的笑容，看起来心情极佳。仙姐的爱徒陈宝珠穿上鲜艳的红色高领衫，配搭时尚白色外套，一头标志性的银灰色短发，显得神采飞扬，样貌和状态都维持得非常好，完全不似已经79岁。

白雪仙代派利是

聚会上除了陈宝珠，还有江雪鹭等齐聚一堂，众人围坐在餐桌前品尝美食，场面热闹又温馨。其中一张照片更捕捉到众人收到仙姐利是的开心合影，利是封上印有「陈」、「任」，代表原名「陈淑良」的白雪仙，以及任剑辉，由仙姐派双封取好意头。

相关阅读：97岁白雪仙豪宅设宴悼念粤剧名伶任剑辉逝世36年 陈宝珠梅雪诗陪伴在侧展深厚师徒情

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
17小时前
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
影视圈
13小时前
美专家紧盯春晚人形机械人。 央视
人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯
即时中国
14小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
15小时前
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
19小时前
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
马年最强生肖——事业篇 属牛有望升职加薪 属猴越「走动」越旺
投资理财
5小时前
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
影视圈
19小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
新界多区大年初一凌晨违发燃放烟花 元朗闹市中连放20发 屯门连放近一分钟。网片截图
01:24
大年初一新界多区非法燃放烟花 元朗闹市连轰20发 屯门持续近1分钟｜有片
突发
6小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT