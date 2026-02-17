97岁白雪仙设豪宴纪念挚友任剑辉113岁冥寿 众星云集79岁爱徒逆龄状态胜当年

粤剧泰斗白雪仙（仙姐）在演艺圈地位崇高，备受敬重。向来深居简出的仙姐，每逢重要节日总会与一众徒弟及后辈欢聚。近日资深传媒人汪曼玲在社交平台分享多张合照，原来是仙姐为纪念已故挚友任剑辉（任姐）113岁冥寿，特意在家中设宴，与众爱徒一同缅怀故人。

白雪仙气色红润

从汪曼玲分享的照片可见，当日是农历年廿八，她写道：「年廿八，任姐113岁Birthday，徒儿齐集仙姐屋企纪念任姐。」相中的仙姐虽然已届97岁高龄，但依然精神矍铄，气色红润。穿上粉色针织冷外套的仙姐，内搭黑色上衣，配衬一枚精致的胸针，尽显雍容华贵的气质。

仙姐与众人合照时，脸上挂著温和的笑容，看起来心情极佳。仙姐的爱徒陈宝珠穿上鲜艳的红色高领衫，配搭时尚白色外套，一头标志性的银灰色短发，显得神采飞扬，样貌和状态都维持得非常好，完全不似已经79岁。

白雪仙代派利是

聚会上除了陈宝珠，还有江雪鹭等齐聚一堂，众人围坐在餐桌前品尝美食，场面热闹又温馨。其中一张照片更捕捉到众人收到仙姐利是的开心合影，利是封上印有「陈」、「任」，代表原名「陈淑良」的白雪仙，以及任剑辉，由仙姐派双封取好意头。

