TVB「男飞跃」得主惊爆入院做手术 重病卧床画面曝光 痛到面容扭曲「视帝」管接管送

现年33岁的朱敏瀚，高大靓仔，拍过不少脍炙人口的剧集，成为TVB力捧小生，更先后在2020年及2021年《万千星辉颁奖典礼》分别夺得「飞跃进步男艺员」及「最佳男配角」奖。朱敏瀚在圈中人缘甚佳，跟他合作过的艺人周嘉洛及张振朗，更是他的圈中好兄弟。近日朱敏瀚在小红书拍片，透露自己2月时左脚足踝要做手术，之后要用拐杖出入，而好兄弟周嘉洛、张振朗更轮流做司机，管接管送，又陪住朱敏瀚一齐做GYM，认真是义气仔女。

朱敏瀚成班好兄弟陪操肌

朱敏瀚近日透露自己2月份做了左脚足踝手术，圈中好友相继到医院探望他，而曾经合作过《痞子无间道的》周嘉洛及《反黑路人甲》的张振朗，除了探望好兄弟外，二人更分别当上司机，接载要用拐杖，行动不便的朱敏瀚，一班人更约埋去健身室操肌，热血度爆灯。朱敏瀚操练时仍穿上厚厚的保护靴，所以他以操练上身为主，进行连串的卧推动作，又进行了有氧运动，而张振朗、周嘉洛就成为朱敏瀚的陪练，让好友停工休息期间，仍然能保持健硕肌肉。

朱敏瀚康复期操练受伤脚

片中的朱敏瀚在拆走石膏后，仍要不断做物理治疗，每次医师按摩其脚踝，他即酸痛得面容扭曲，但仍然死忍坚持治疗。在康复期间，朱敏瀚仍继续做健身运动，甚至刻意操练受伤的左脚，平衡左右脚的肌肉量。在片尾他打上「I'll come back stronger」（我会更强势回归）的字句，预告一个更强大的朱敏瀚即将归来。

朱敏瀚跟陈晓华传共赋同居

朱敏瀚曾跟前华姐冠军余思霆拍拖3年多，至2022年分手。其后跟2018年港姐冠军陈晓华传出绯闻，更指二人已发展至同居阶段，在西湾河共筑爱巢，但二人为保护上位中的工作而低调地下情，之后二人又被指孖住去日本旅行，恋情相当稳定，只待二人进一步公开喜讯。

朱敏瀚曾与余思霆拍拖：