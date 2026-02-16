「歌神」许冠杰细仔惊传入院？许怀谷48岁生日「医院庆生照」流出 亲解健康状况

「歌神」许冠杰（Sam）的细仔许怀谷（Scottie）近日庆祝48岁生日，他在社交平台分享多张温馨照片，包括与妻儿在家中切蛋糕，以及与父母到「饭堂」食拉面，三代同堂共享天伦之乐。但许怀谷其中一张庆祝相，见到他在医院与护士合照，引起网民对其健康状况的关注。

歌神许冠杰精灵现身

从许怀谷分享的照片中，见到他与家人度过愉快的生日。其中一张照片，是许怀谷与太太及一对仔女在家中庆祝，许怀谷面前摆有一个粉红色的心形蛋糕，估计由妻儿亲手制作，蛋糕上方插上夫妻、一家人合照的照片，一家四口紧紧相拥，场面十分温馨。

另一张照片见到许冠杰三代同堂在拉面店聚餐，许冠杰的外籍妻也有现身，77岁的许冠杰头戴黑色鸭舌帽，配上一件花纹衬衫，精神饱满，面露笑容并对着镜头举起手指，看起来非常年轻有活力，完全不像年近八旬。

许怀谷亲解身体检查

最引人注目的是一张照片，见到穿上蓝色T恤的许怀谷，身处医院的照片，相中见到许怀谷坐在梳化，身后有「Happy Birthday」的气球布置，四位护士为他送上生日卡和甜品，让许怀谷又惊又喜。

许怀谷在帖文下亲自解画，感谢大家的生日祝福，并澄清身体检查时，获护士送上惊喜。许怀谷写道：「我的愿望不仅是为了我自己，也是希望大家都能保持健康，因为衰老真的很糟糕。连护士都在我做检查时，为我办了一个惊喜派对，哈哈哈！」

许怀谷曾因肾石入院

许怀谷曾在2023年庆祝结婚14年前夕，突然因身体不适入医院，当时许怀谷透露与肾石问题有关，因一粒肾石堵塞，要做紧急手术打碎。许怀谷过往曾表示自哥哥许怀欣（Ryan）患上膀胱癌后，会定期入医院做身体检查，又为健康做运动减肥，试过四个月内减走20几磅。

