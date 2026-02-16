Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贾思乐筹备个唱9个月似生BB 与陈奂仁唱《虾仔嗲哋》好尽兴 新年留港与朋友共度

影视圈
更新时间：12:15 2026-02-16 HKT
发布时间：12:15 2026-02-16 HKT

贾思乐昨晚在湾仔伊馆为《贾思乐Happy Together Again 2026 in concert》演唱会演出，他指全晚尽兴很开心，自己准备了9个月好似生BB，非常健康。谈到请来余慕莲，贾思乐笑言不止她，自己也很久未听到歌迷掌声，很多人问他何时再开骚，他笑言不敢讲，自己想休息一下，希望唞半年，坦言演出要很多准备。

贾思乐过去3年在美国过新年

贾思乐透露请余慕莲是最近才准备，早前见面余慕莲指自己没机会再听到大家掌声，他希望对方不要这样想，如他所料余慕莲一出场大家都不吝啬掌声，很替她开心。谈到合唱阵容，贾思乐指黄博、黄洛妍、陈奂仁位位实力派，大赞黄洛妍拣歌够大胆，又指昔日《虾仔嗲哋》与陈奂仁唱了半首歌，终等了12年在这晚尽兴。谈到新年，贾思乐指过去3年都在美国与亲姊过圣诞和新年，今年终留港与朋友共度，初一到初七都有约，今晚也有30多位多年老友到场支持他。

