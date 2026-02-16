Lisa Lau积极推广「鲍鱼大众化」 让家家户户享用美味珍馐贺年丨名人杂志

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Lisa Lau积极推广「鲍鱼大众化」 让家家户户享用美味珍馐贺年

更新时间：11:15 2026-02-16
发布时间：11:15 2026-02-16

「阿一鲍鱼」创办人杨贯一在2005年与爱徒Lisa Lau（刘哲宇）合力研发即食鲍鱼产品，并于2007年成立「阿一鲍鱼公主（香港）有限公司」，成为「阿一鲍鱼」即食产品唯一代言人，专门负责「阿一」食品的生产及经营，将「阿一鲍鱼」推广至大众市场。谂头多多的Lisa热爱研发新产品，近年锐意打入年轻人市场，新推出的轻食饱鱼大受欢迎。Lisa表示做生意要一直向前行，不能原地踏步，要为儿子做好榜样。撰文：黄佩丽  摄影：谭志光

「阿一鲍鱼」杨贯一的接班人Lisa Lau除打造即食鲍鱼产品，更推出佛跳墙、粥品、酱料等多项副线产品，将品牌发扬光大。
鲍鱼在香港已成为农历新年家家户户标志性贺节食品，碍于干鲍价格昂贵令不少人却步，Lisa萌生以鲜鲍制作即食罐头鲍鱼，价钱相对便宜，能令更多人品尝到这份美味。当她向师傅杨贯一提出这个想法，获对方大赞good idea，于是她开始了漫长的研发之路，并于2005年与师傅共同创立「阿一」食品品牌，推出即食鲍鱼系列。2007年正式成立「阿一鲍鱼公主（香港）有限公司」，由Lisa担任全球即食产品系列唯一代言人，全面负责品牌生产与经营。

Lisa刚搬入新写字楼，她表示将写字楼和货仓放在一起方便管理，也是为将来让儿子加入接班作准备。
锐意开拓年轻人市场

公司今年已成立19年，看到品牌成绩越来越好，Lisa表示一路以来的艰辛都是值得的，她透露公司早前在工展会的销量比以往升了百分之二十，福袋销量更比去年升了一倍，「去年社会气氛麻麻，公司今年在工展会做了一个比较大的折扣，希望大家买嘢都开心啲，我无想过今年的反应特别好，福袋上年卖得比较贵，今年就经济些，又不时有快闪优惠，客人都是排队购买，很多谢客人的支持。有时做生意不要只顾赚钱，今次睇到如果我们肯平啲或送多少少嘢，有很多年轻的消费者都愿意来买。」Lisa表示蚝皇鲍鱼一直是「阿一」最好卖的王牌产品，但她不是只专心做即食鲍鱼产品，还推出佛跳墙、粥品、酱料等多项副线产品，积极拓展市场，近年锐意打入年轻人市场，新推出轻食饱鱼在工展会更是供不应求，「轻食鲍鱼是去年研发，是今年新推出的产品，有4种口味，好似零食一样，价格亲民，客人在工展会试完都会扫几盒，供不应求。」

与儿子合作研发

Lisa透露轻食鲍鱼其实是她和儿子共同研发出来，称以前曾问过儿子，同学们有无听过阿一鲍鱼，「他说同学听完都是话阿妈会买返来食，他们自己不会买，于是觉得要研发一些年轻人都钟意食的，年轻人都很怕麻烦，又不想下厨，如果可将鲍鱼整到好似零食，他们睇波睇戏可以边睇边食，一口一个几方便。」当Lisa跟儿子提到此事时，两人都觉得可行就开始研发，她笑谓推出前试味试了无数次，最终推出4种口味，包括酱香、藤椒、麻辣和黑松露，鲍鱼则严选福建莆田南日岛原生态海洋牧场「南日鲍」，肉质肥厚弹牙、鲜甜无腥。「试味除了自己试，也会找朋友试，儿子又会俾同学仔试，经过不断改良才会推出市场，未来会继续吸纳年轻人的市场，计划研发轻食花胶、海参、鱼仔，会做多些小食，做生意不可以原地踏步，我要做榜样俾儿子睇，不能半途而废。」

Lisa亲自示范教大家用「阿一八宝盛宴」炮制一道丰盛的贺年菜。
Lisa以豆苗做菜底，炒菜时以姜汁去除豆苗的土味。
买定新写字楼等儿子接班

讲到儿子一起研发产品，是否都有意接手她的生意？Lisa笑指儿子在大学主修金融，去年毕业后都有到公司帮忙，但她希望儿子在外面闯一闯吸收经验，「我做实业是比较辛苦，我同他讲，公司现在由妈妈守住先，如果你有新的idea可以俾我，我都希望他出去磨练下，将来一定是由儿子接手，否则不会搬写字楼。」Lisa这天正是在位于长沙湾的新写字楼接受访问，她笑言将全层买下打通，将货仓和写字楼都放在一起，易于管理，「以前分开比较烦，我问过阿仔是不是有兴趣，他有兴趣我才搞好啲，我不可能不退休，最重要他有兴趣，而且我现在都可以继续做，可以等儿子在外面闯完再回来。」

跟师傅学埋做人道理

杨贯一弟子众多，他亲封Lisa为「鲍鱼公主」，足见他十分欣赏这位徒弟对食品的用心研究，Lisa亦没有辜负师傅对她的期望，一直秉承师傅训诫的「选料认真，制作用心」八字真言，以质素取胜。Lisa表示在师傅身上学到很多做人做事的道理，「我个人比较直，脾气又不好，经常得罪人，师傅会叫我忍忍忍，教我要忍耐，要多些包容，希望无失礼师傅。」
Lisa又说除了继续研发新产品，亦有计划开设旗舰店，透露早年曾看中一个舖位想买，对方开价1亿多，但因门口有柱令她觉得不好没有买，现在该舖位大跌至4,000多万元，「我觉得自己几幸运，没有急住买，可能我太奄尖，一直到现在都未开到，我有好多同行就因为开了太多分店，每个月都在想点揾钱出粮，我们有样好，都是自置物业，因为我不喜欢被加租或被赶，亦因为咁就未开到旗舰店，始终买舖真的不能急，又好似现在的写字楼都花了一大笔钱买来自用，以前的写字楼都是这区，我又住附近，我觉得都几好。」

同时要加热包含鲍鱼、花胶、鹅掌、金蚝、干贝、花菇、杏鲍菇、牛蹄筋等食材的八宝盛宴。
加热后，将八宝盛宴的食材铺在豆苗菜底上。
包含8种顶级珍馐食材和新鲜豆苗的「八宝盛宴扒豆苗」，令人食指大动。
将「阿一鲍鱼扣鹅掌」加热，又是另一道贺年主菜。
3分钟搞掂贺年大菜

农历新年将至，Lisa趁机教大家用「阿一八宝盛宴」炮制一道丰盛的贺年菜。她笑言只要3分钟就能做一道色香味俱全的美食。这款Lisa的得意产品以8种顶级珍馐食材精心烹制而成，当中包含鲍鱼、花胶、鹅掌、金蚝、干贝、花菇、杏鲍菇、牛蹄筋等精选食材，口味丰富，产品浓缩传统与匠心，呈现鲜香四溢的经典滋味。Lisa以豆苗做菜底，炒菜时以姜汁去除豆苗的土味，再以另一个锅加热八宝盛宴，豆苗炒好后铺碟，将加热好的八宝盛宴倒在菜上，简简单单就完成了一道「八宝盛宴扒豆苗」，难怪Lisa都说：「3分钟御厨到你家，人人都可做御厨。」如果家中人数众多，亦可另加鲍鱼和花胶等食材，一家人齐齐过一个丰盛的新年。

