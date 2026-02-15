柏林影展丨兰达蒂洛伊不满云温达斯言论 宣布退出柏林电影节 Charli XCX现身为伪纪录片《The Moment》宣传

「第76届柏林影展」本月12日开幕，评审团主席德国名导云温达斯（Wim Wenders）因曾表达「电影不应与政治扯上关系」，引发了部分电影人抵制与退出影展。《微物之神》印度著名作家兰达蒂洛伊（Arundhati Roy）近日宣布退出柏林电影节。

洛伊撰写及主演的1989年电影《In Which Annie Gives It Those Ones》修复版获邀参展今年柏林影展的「经典单元」，但评审团主席温云达斯日前在评审团记招上，却表示「避免直接参与政治」，强调电影的任务是「作为政治的平衡力量而非直接参与政治」，再称：「我们必须作为人民的工作，而不是为政治家工作。」其未有对就「以巴冲突」表态的言论被洛伊认为是在淡化，甚至关闭艺术在重大社会政治议题上的话语权。

另有2部电影同样退出

洛伊在声明中表示：「听到他们说艺术不应该涉及政治，这令人瞠目结舌，这是一种结束关于危害人类罪的对话方式，即使罪行实时地在我们面前展开。艺术家、作家和电影制作人应该竭尽全力阻止罪行时，我对评审团的表态感到震惊与厌恶。」她批评德国与美国等政府支持以色列的行为，最后强调：「若电影人和艺术家无法站出来指责这一切，历史将审判他们。」另外两部电影《The Sad Song of Touha》及《The Dislocation of Amber》亦以同样理由，宣布退出「柏林论坛延伸单元」。

。

Charli XCX不介意外界说法

此外，美国歌手Charli XCX昨现身柏林影展宣传伪纪录片《The Moment》，电影收录她2年前推出专辑《Brat》，其宣传专辑时用上的荧光绿主题，更被贺锦丽用于2024年参选美国总统的宣传活动上。Charli XCX在柏林受访直言那一章已完结，「由得世界怎么说，对我来说已经结束了。」