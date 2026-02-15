郭蔼明58岁仍「白到发光」 零滤镜下最真实状态竟减龄廿年 一举动令粉丝毕生难忘

圈中模范夫妇刘青云与郭蔼明，向来是恩爱典范，二人世界羡煞旁人。近月，他们享受著悠闲的旅游生活，足迹遍布内地，继云南、广东之后，近日有网民于河南洛阳偶遇他们，并拍下多张照片，再次引发网络热议。焦点无不落在58岁的郭蔼明身上，其惊人的冻龄状态，被网民大赞「比实际年龄年轻20年」。

郭蔼明亲切地挨近粉丝

从网民分享的照片可见，刘青云与郭蔼明化身普通游客，在导游的带领下游览当地景点，全程专心聆听讲解，丝毫没有明星架子。面对粉丝的合照请求，二人亦来者不拒，表现得十分随和。在其中一张合照中，郭蔼明亲切地挨近粉丝，脸上挂著温婉和善的笑容，亲和力十足。郭蔼明这个亲民的小动作，令不少网民高呼这名粉丝太幸运了，这个经历肯定毕生难忘。

郭蔼明比实际年龄年轻廿年？

最让网民惊叹的是，在路人零滤镜的镜头下，郭蔼明的真实状态依然无懈可击。她皮肤白皙紧致，甚至被形容为「白到发光」，脸上几乎看不到任何皱纹，神态轻松，宛如少女。当日她打扮亦十分年轻，头戴浅灰色针织帽，身穿亮黄色羽绒服，配搭破洞牛仔裤和运动鞋，充满活力，完全不似年近60的女士。

刘青云于爱妻旁边十分满足

相比之下，丈夫刘青云则显得随性许多，他身穿军绿色羽绒服，留著胡子，肤色黝黑，手里还拿著刚买的糖人，在太太身旁不时流露出满足的笑容。虽然看起来比郭蔼明苍老，但两人站在一起的画面却充满了细水长流的温馨与爱意。

