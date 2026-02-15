刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下

天王刘德华与老婆朱丽倩的婚姻生活向来低调，但近日一位自称前私人飞机空姐的内地网红「雪雯」在小红书上，分享了她与这对天王夫妇近距离接触的真实经历，她大赞朱丽倩的人品，称其为「贤妻良母」，这对银坛夫妻真实的互动细节引发网民热议。

朱丽倩提点刘德华获赞贤妻

雪雯在影片中回忆，她曾有长达两个月的时间在私人飞机上服务刘德华夫妇。她分享了一件令她印象深刻的往事，当时刘德华正全神贯注地背诵剧本，完全沉浸在工作中。雪雯上前询问他想吃点什么，但刘德华过于专注于剧本而没有听见。

在雪雯问了第二次后，坐在一旁安静看书的朱丽倩察觉到了。她没有打断丈夫的工作，而是拍了拍刘德华，并以英文名「Andy」提醒他：「Andy!Andy!快快快，别人在问你吃甚么呢，你快点回答人家。」朱丽倩焦急的反应，让刘德华回过神来，笑著回答：「都可以，都可以」，雪雯更分享事后朱丽倩的可爱小动作：「被他老婆用书甩了两下。」有网民都笑指：「像极了老婆对我心累了的反应」、「完全感受到天王嫂的无奈」、「老公是工作狂也是挺累的」、「原来天王也要老婆操心」。

雪雯表示，正是这些在丈夫身旁提点的小细节，让她看到了夫妻间的默契与朱丽倩的体贴入微，她形容朱丽倩「贤妻良母」的形象，一点也不为过。

朱丽倩获赞「最好的女人」

雪雯更透露，不仅是她个人，刘德华身边的工作人员都对朱丽倩赞不绝口，称她是「见过最好的女人」。她不仅对刘德华无微不至，对待公司的所有工作人员和服务人员，都抱持著真心实意的关爱。

此外，雪雯也为刘德华当年「隐婚」所遭受的批评抱不平。她认为，在那个年纪结婚生子是再正常不过的事情，而刘德华自出道以来，在感情上始终如一，从未有过绯闻。她强调，一个真正的粉丝，应该希望自己的偶像过得幸福。雪雯总结道，有朱丽倩这样一位贤内助在身边，照料著他的生活、家庭与儿女，是刘德华应得的「福报」。这段爆料也让外界得以一窥天王夫妇私下朴实而温馨的相处模式。

