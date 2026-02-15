赵希洛结婚｜才俊老公身份极神秘  赵希洛曾言「离婚先会公开」  收埋另一半窝心原因曝光

现年43岁的赵希洛（Candice），于情人节当日在IG上公布喜讯，于无预警下公布成为人妻，得到各方好友及粉丝的祝福。赵希洛做新娘当然瞩目，不过其极其神秘的男友就更加令人关注。赵希洛曾于2020年同传媒自爆有拖拍，之后从来未见其真身曝光，不止外貌，连背景都被赵希洛「收到实一实」。打从20年，赵希洛已决定不会公开另一半的身份，更曾指或许会到离婚的一天才会透露他究竟是谁。赵希洛原来是为了一个原因铁了心「收埋」男友，可见赵希洛对老公感情的认真和细心。

赵希洛离婚先公开另一半身份？

于2020年，赵希洛曾跟传媒指自己有拖拍，当时她表示已跟男友拍了拖一段时间，并表示「了解中」，并小心翼翼地指「永远也不会完全了解一个人」。关于公开当时男友身份的问题，赵希洛就表示「或者离婚先公开」，并指她的另一半十分保守，走在街上也不会有任何亲暱的举动。

相关阅读：赵希洛情人节宣布结婚 上载巴黎婚照老公首度入镜 性感人妻爸爸传经营石油生意

赵希洛一原因收埋另一半

3年后，赵希洛就道出为何不肯公开另一半的身份。她表示全因想保护对方：「我想好好保护佢，不想影响佢嘅工作。依家我哋维持得好好，好舒服，唔使同任何人交代」。而赵希洛亦透露对方的性格：「我哋好相信大家，会互相支持，双方对工作，以及工作态度都好有要求，所以可以夹到」。她亦指另一半工作、事业十分出色，自己不想被他甩得太远。有理由相信赵希洛的丈夫事业有成是位才俊；而从赵希洛的婚照中，见到老公比她起码高「一个头」，赵希洛身高为164cm，相信其丈夫身高约184cm，即约6呎高。

赵希洛认跟伴侣长期相隔两地

赵希洛亦透露自己于香港工作，但对方就于外地工作，故此大家长期相隔两地，不过她指双方互相信任，亦都好希望彼此都有成就，故此不会刻意去想对方会离开自己。即使不是经常能见面，但到有需要时大家都会向对方伸出援手，在疫情期间，赵希洛曾表示不想父母染疫，故此搬到男友家暂住，对方欣然接受，更极照顾赵希洛。到24年9月，赵希洛曾向传媒表示，另一半已经有求婚打算。

相关阅读：42岁前TVB「御用癫婆」晒《爱回家》「旧爱」亲密旧合照 曾甜蜜官宣复合