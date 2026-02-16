金多宝｜翁子光见证好友战胜恶疾决把握机会 金燕玲再做主角拍出好戏｜名人杂志

金燕玲（ Elaine ）当年患癌，第一时间只告诉了苏施黄、翁子光，就连女儿也不知道，她说︰「女儿在伦敦生活，帮不了忙。」 Elaine 想找翁子光拍下抗癌治疗过程。翁子光当 Elaine 是姐姐，两人的友谊始于 2012 年左右。翁子光是杨德昌影迷，睇《牯岭街少年杀人事件》被 Elaine 不温不火的演技吸引，后来他开拍《踏血寻梅》，点名要她演酒楼知客，即主角春夏的母亲。翁子光见证 Elaine 从病中复元，两人都有同感，必须把握机会拍一出戏。而 Elaine 素有「配角天后」美誉，在赢得 4 届金像奖、 2 届金马奖「最佳女配角」之后，终于在温情贺岁片《金多宝》中再尝主角滋味。所以《金多宝》既是翁子光献给嫲嫲的礼物，也纪录了他与 Elaine 的一份友情。撰文：李志宏、摄影：谭志光

翁子光感激金燕玲挺身而出

谈到两人的友情，翁子光忆述拍《踏血寻梅》点滴，「我剧本写 Elaine 是酒楼知客，穿红色旗袍，但服装指导做了黑色的，我觉得不妥，但我也是一名新导演……」他踌躇怎样开口之际， Elaine 立刻跳出来称︰「不行，这一定是红色的！我不知道怎样形容，可能是画面的气氛，就是感觉啦！」翁子光补充︰「好似华人讲嘢一样，为了礼貌兜兜转转， Elaine 一句就一句，不会浪费时间。」他牢牢记住对方的仗义。

《踏血寻梅》剧本不够商业，搁置了 3 年，即使有投资者，却要求易角， Elaine 说︰「我在这行头多年，真的有导演为了拍得成戏而换走我，翁子光坚持一定要有我才拍。」 Elaine 亦甚欣赏他，笑称︰「《踏血寻梅》剧本非常完整，我未试过睇剧本睇咁耐！」电影排除万难上映了，她赢得金像奖「最佳女配角」，她再次赞赏翁子光，「由剧本文字、画面的呈现都是一致的。」

翁子光和Elaine祝读者都能和气兼生财。

因为拍摄《踏血寻梅》时的「红旗袍事件」，令翁子光对Elaine既感激又欣赏。

金燕玲病中奔波

翁子光形容 Elaine 是他十分重要的朋友，那年他接到对方来电诉说罹癌一事，「那时刚过农历新年，我听完电话，走到屋外的楼梯坐着，不想家人看到我情绪失控，我哭了！」续说：「她把我当成可信赖的晚辈，才会在这报喜不报忧之时，展现她最脆弱一面，那是非常珍贵的信任。」翁子光视 Elaine 如姐姐，她曾经提议，希望他用摄影机纪录其抗癌过程，后因治疗安排、疫情及实际拍摄的困难，没能成事。

翁子光续说︰「 Elaine 患病仍然客串《风再起时》，舟车劳顿到佛山拍摄……那时她常常发烧。」这些画面引证了，真正的朋友是用行动说话。 Elaine 身体本来就不太好，气管有问题，患癌后要化疗，体力差。这几年翁子光见证 Elaine 从顽疾中慢慢复元，「她的气色回来了，身体状况好转，人也开朗起来。」在某一刻，两人都有同感要拍一套戏，就促成了这次合作。

Elaine对工作有时太专注和太认真，笑言有时会吓到合作伙伴。

金燕玲再尝做主角滋味

《金多宝》的嫲嫲金梅娣，创作蓝本来自翁子光的嫲嫲，他表示︰「嫲嫲喜欢买六合彩，从小教我点做人。」在嫲嫲教导下，翁子光督信少说客气话、多做实事，而他与 Elaine 都实践这一套，友情正是建立在相同价值观上。 Elaine 在戏中正是扮演嫲嫲角色、戏份颇多，靠她串连三代同堂的故事；她年纪不轻，确感吃力，翁子光在片场要一眼关七。

Elaine 出名要求高，心直口快，处事老派，而剧组中多是年轻的工作人员。翁子光透露一段小插曲︰「我有问过一位工作人员：『 Elaine 对你好像有些意见，给你不少压力』。他这样回答：『没有啦！ Elaine 的确对某些事特别紧张，比如我们在化妆、准备时，她会催促快点去拍摄现场，怕我们令其他人等太久。」 Elaine 笑说：「我是太专注，有时可能会吓到人，我是对事不对人。」

Elaine对《金多宝》扮演其孙女的钟雪莹甚欣赏，大赞对方有个性、有风格。

Elaine（右二）多次赢得女配角奖，今次终于在《金多宝》中再当女主角。

翁子光反思贺岁片创作方向

被指认真到吓亲人的 Elaine 对片中两位年轻演员钟雪莹、吕爵安（ Edan ），却是赞不绝口。钟雪莹演她的孙女， Elaine 说︰「我好喜欢这个小朋友！有个性、风格。我未睇过她的戏，只是偶尔会睇到她的片段，她的表演方式不是时下流行的那种。而 Edan 则没有偶像包袱，无论坐着、站着都很自然放松，专心在人物本身，观众看到的是一个立体角色。」

谈到对香港贺岁片的印象，翁子光形容为普遍缺乏一条有力的主线，他强调︰「入得戏院，就是希望有一段完整旅程，这是电影本质，观众跟着人物去笑去哭。迪士尼动画那种观念——这个世界有人惦记着你，你就能去到更美好的地方。我反而相信，人在当下真正感受到爱，那一刻就是永恒。」他希望《金多宝》传递的不是用完即弃的堆砌。

翁子光和金燕玲既是工作拍档，更是朋友，两人一起经历了后者抗癌的艰辛，都领悟到要把握机会一起拍出好戏。

翁子光拍了很多探讨家人关系的电影，前作《爸爸》就是一例。

家人之间系要 𠱁

《金多宝》预告片中，鲍起静有一句对白「家人一定系呃呃 𠱁𠱁 嘅」。 Elaine 当年患癌，要住院开刀，事前没有告诉身处台湾的妹妹，也没有告诉身在伦敦的女儿，而是待做完第一次化验，出院后才说，她表示︰「事后女儿非常生气，埋怨说：『若你有甚么事，我甚至见不到你最后一面』。」她解释道︰「我留在香港做大手术，必须把精神、意志力集中在这件事上。女儿远在伦敦，飞回来也未必帮得上忙，反而要处理机票、住宿等问题，我不可分心。」以理服人，女儿也说不过她。

翁子光强调︰「相对之下，我主张尽量多说一点，开心见诚就是理想状态。预告片那句『呃呃 𠱁𠱁 』不是故事的结论，电影不鼓励说谎，而是探讨在家庭里，到底要怎样软化地去 𠱁 ，照顾彼此感受。就像夫妻之间，太太问『我是否最漂亮』，你是老公，会点答？」

Eaine虽曾罹癌，幸目前已从顽疾中慢慢复元。

Elaine视翁子光为重要朋友，当初她只将患癌的事告诉了苏施黄和翁子光。

必备「平安三宝」

《金多宝》片中多次提到「平安三宝」的重要性︰即遗嘱（平安纸）、持久授权书和预设医疗指示。一是授权家人处理财产；二是赋予家人医疗决策权，以防自己失智时无法判断是否接受治疗；三是安排身后遗产分配。翁子光︰「疫情后，许多人出现长期后遗症，社会上越来越多阿兹海默症、认知障碍个案，老人痴呆都改叫脑退化啦，甚至出现年轻化趋势，」 Elaine 认同︰「这不再是遥远的话题。」有人忌讳「立遗嘱」，但其实在神智清晰、理性状态下把权责和安排说清楚，的确可以减少日后的麻烦，令身边人安心。

《金多宝》 金燕玲的嫲嫲角色连结三代情。

《金多宝》是翁子光另一部探讨亲情的电影，今次是温情版。