金多宝｜翁子光见证好友战胜恶疾决把握机会 金燕玲再做主角拍出好戏｜名人杂志
发布时间：09:15 2026-02-16 HKT
金燕玲（Elaine）当年患癌，第一时间只告诉了苏施黄、翁子光，就连女儿也不知道，她说︰「女儿在伦敦生活，帮不了忙。」Elaine想找翁子光拍下抗癌治疗过程。翁子光当Elaine是姐姐，两人的友谊始于2012年左右。翁子光是杨德昌影迷，睇《牯岭街少年杀人事件》被Elaine不温不火的演技吸引，后来他开拍《踏血寻梅》，点名要她演酒楼知客，即主角春夏的母亲。翁子光见证Elaine从病中复元，两人都有同感，必须把握机会拍一出戏。而Elaine素有「配角天后」美誉，在赢得4届金像奖、2届金马奖「最佳女配角」之后，终于在温情贺岁片《金多宝》中再尝主角滋味。所以《金多宝》既是翁子光献给嫲嫲的礼物，也纪录了他与Elaine的一份友情。撰文：李志宏、摄影：谭志光
翁子光感激金燕玲挺身而出
谈到两人的友情，翁子光忆述拍《踏血寻梅》点滴，「我剧本写Elaine是酒楼知客，穿红色旗袍，但服装指导做了黑色的，我觉得不妥，但我也是一名新导演……」他踌躇怎样开口之际，Elaine立刻跳出来称︰「不行，这一定是红色的！我不知道怎样形容，可能是画面的气氛，就是感觉啦！」翁子光补充︰「好似华人讲嘢一样，为了礼貌兜兜转转，Elaine一句就一句，不会浪费时间。」他牢牢记住对方的仗义。
《踏血寻梅》剧本不够商业，搁置了3年，即使有投资者，却要求易角，Elaine说︰「我在这行头多年，真的有导演为了拍得成戏而换走我，翁子光坚持一定要有我才拍。」Elaine亦甚欣赏他，笑称︰「《踏血寻梅》剧本非常完整，我未试过睇剧本睇咁耐！」电影排除万难上映了，她赢得金像奖「最佳女配角」，她再次赞赏翁子光，「由剧本文字、画面的呈现都是一致的。」
金燕玲病中奔波
翁子光形容Elaine是他十分重要的朋友，那年他接到对方来电诉说罹癌一事，「那时刚过农历新年，我听完电话，走到屋外的楼梯坐着，不想家人看到我情绪失控，我哭了！」续说：「她把我当成可信赖的晚辈，才会在这报喜不报忧之时，展现她最脆弱一面，那是非常珍贵的信任。」翁子光视Elaine如姐姐，她曾经提议，希望他用摄影机纪录其抗癌过程，后因治疗安排、疫情及实际拍摄的困难，没能成事。
翁子光续说︰「Elaine患病仍然客串《风再起时》，舟车劳顿到佛山拍摄……那时她常常发烧。」这些画面引证了，真正的朋友是用行动说话。Elaine身体本来就不太好，气管有问题，患癌后要化疗，体力差。这几年翁子光见证Elaine从顽疾中慢慢复元，「她的气色回来了，身体状况好转，人也开朗起来。」在某一刻，两人都有同感要拍一套戏，就促成了这次合作。
金燕玲再尝做主角滋味
《金多宝》的嫲嫲金梅娣，创作蓝本来自翁子光的嫲嫲，他表示︰「嫲嫲喜欢买六合彩，从小教我点做人。」在嫲嫲教导下，翁子光督信少说客气话、多做实事，而他与Elaine都实践这一套，友情正是建立在相同价值观上。Elaine在戏中正是扮演嫲嫲角色、戏份颇多，靠她串连三代同堂的故事；她年纪不轻，确感吃力，翁子光在片场要一眼关七。
Elaine出名要求高，心直口快，处事老派，而剧组中多是年轻的工作人员。翁子光透露一段小插曲︰「我有问过一位工作人员：『Elaine对你好像有些意见，给你不少压力』。他这样回答：『没有啦！Elaine的确对某些事特别紧张，比如我们在化妆、准备时，她会催促快点去拍摄现场，怕我们令其他人等太久。」Elaine笑说：「我是太专注，有时可能会吓到人，我是对事不对人。」
翁子光反思贺岁片创作方向
被指认真到吓亲人的Elaine对片中两位年轻演员钟雪莹、吕爵安（Edan），却是赞不绝口。钟雪莹演她的孙女，Elaine说︰「我好喜欢这个小朋友！有个性、风格。我未睇过她的戏，只是偶尔会睇到她的片段，她的表演方式不是时下流行的那种。而Edan则没有偶像包袱，无论坐着、站着都很自然放松，专心在人物本身，观众看到的是一个立体角色。」
谈到对香港贺岁片的印象，翁子光形容为普遍缺乏一条有力的主线，他强调︰「入得戏院，就是希望有一段完整旅程，这是电影本质，观众跟着人物去笑去哭。迪士尼动画那种观念——这个世界有人惦记着你，你就能去到更美好的地方。我反而相信，人在当下真正感受到爱，那一刻就是永恒。」他希望《金多宝》传递的不是用完即弃的堆砌。
家人之间系要𠱁
《金多宝》预告片中，鲍起静有一句对白「家人一定系呃呃𠱁𠱁嘅」。Elaine当年患癌，要住院开刀，事前没有告诉身处台湾的妹妹，也没有告诉身在伦敦的女儿，而是待做完第一次化验，出院后才说，她表示︰「事后女儿非常生气，埋怨说：『若你有甚么事，我甚至见不到你最后一面』。」她解释道︰「我留在香港做大手术，必须把精神、意志力集中在这件事上。女儿远在伦敦，飞回来也未必帮得上忙，反而要处理机票、住宿等问题，我不可分心。」以理服人，女儿也说不过她。
翁子光强调︰「相对之下，我主张尽量多说一点，开心见诚就是理想状态。预告片那句『呃呃𠱁𠱁』不是故事的结论，电影不鼓励说谎，而是探讨在家庭里，到底要怎样软化地去𠱁，照顾彼此感受。就像夫妻之间，太太问『我是否最漂亮』，你是老公，会点答？」
必备「平安三宝」
《金多宝》片中多次提到「平安三宝」的重要性︰即遗嘱（平安纸）、持久授权书和预设医疗指示。一是授权家人处理财产；二是赋予家人医疗决策权，以防自己失智时无法判断是否接受治疗；三是安排身后遗产分配。翁子光︰「疫情后，许多人出现长期后遗症，社会上越来越多阿兹海默症、认知障碍个案，老人痴呆都改叫脑退化啦，甚至出现年轻化趋势，」Elaine认同︰「这不再是遥远的话题。」有人忌讳「立遗嘱」，但其实在神智清晰、理性状态下把权责和安排说清楚，的确可以减少日后的麻烦，令身边人安心。