「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？

34岁的五索（钟睿心）自承认跟身家以百亿计的已婚富豪马清铿发展父女恋后，放闪举动越来越高调。二人拍拖10年，并育有4名子女，因而收获「最强小三」之名。五索不时分享跟马生的甜蜜片段，而在2.14情人节正日，五索当然继续高调放闪晒恩爱，她除了分享跟马生拍拖出海，收到玫瑰花外，马生又亲手煎心形牛扒，最令人感动是五索写了一封爱的宣言给马生，道尽10年来二人的点滴，有过开心亦有过苦难，五索衷心感谢马生的包容。

五索情人节跟马生出海庆祝

五索跟马生相恋后，生活奢华富贵，但她未有停下脚步，除了经营网购生意，近日更踩入乐坛，推出处女单曲《不劳而获》，凭歌寄意，不少人都以为五索是想自嘲自己「不劳而获」，其实只是美丽误会，在情人节当天，五索在ig分享了跟马生10年前的合照，小朋友的生日相外，她又大晒在游艇上收花，并且获得日理万机的马生亲自煎生扒，画面十分温馨。但五索在新Post上，写了一封给马生的信，字字有血有泪，此时网民才知五索跟马生一起的生活，并非一味的幸福享受，当中有不少辛酸不足为外人道。

相关阅读：五索进军乐坛出处女单曲《不劳而获》暗藏辛酸史 马清铿动用绝世名车全力护航

五索自爆幸福得来不易

五索的信中写道：「致亲爱的马先生：第一相是10年前的我们，那时我们还未有第一个孩子，所以最恩爱。这10年我们经历了很多，5年生了4位小朋友，纵使我一次又一次产后抑郁，你都帮我凑住小朋友，又要照顾我的情绪，我好想告诉你：我是很感恩的。旁人眼中的幸福家庭，是我们一点一点经营出来的。得来不易，所以我份外珍惜我们和小朋友相处的时光。」

五索续道：「然而，在感情上，我们的关系在这十年当中有着很多无奈和说不出的苦衷，到最后我们关系终于稳定下来，2025年我和我的团队为了要令公司和业务短时间内爆起，制造了很多新闻及言论，从来低调的你承受了很多舆论压力。你那时候很生气，问了我一句：系咪一定要咁癫？ 我答：成功就是要牺牲。你离开了我一个月，我以为你以后都不会回来（虽然我有点享受那一个月的单身）。最终你也是回来了，并轻轻放下了一句：你知道自己做紧咩就好了。我说：我知道。这，大概就是我们的宿命吧。」

相关阅读：「最强小三」五索高调晒家庭乐 出游目击马生拖女呷醋 一人在场即被降格变「妹仔」

五索多谢马生无限包容体谅

五索最后多谢马生的包容体谅，「多谢你一直以来对我默默的包容，我是知道我在无限量挑战你的底线的。2026年了，在情人节这一天跟你承诺：少一点任性，但偶尔仍然会在IG出卖你的，因为你是我最爱的流量密码。Happy Valentine’s Day, Mr. Ma」。

五索出道做歌手？