蔡俊彦再展歌喉证「被剑击耽误的歌手」 唱足3首歌征服机管局晚宴

香港男子花剑「世一」蔡俊彦（Ryan）去年在大学室友兼好友吕爵安（Edan）的演唱会中大献歌喉后，令人知道他除了剑击强之外，唱歌亦相当不俗，当时更有网民指他可「原地出道」做歌手。

蔡俊彦不停同观众握手

昨晚（14日）Ryan就获机场管理局邀请担任周年晚宴嘉宾，当晚他共唱了三首歌，包括汤令山《用背脊唱情歌》、林奕匡《一双手》以及陈奕迅的《岁月如歌》，虽然三首歌都有难唱的地方，但现场所见Ryan应付自如，完全附合「被剑击耽误的歌手」称号，而在台上的他亦表现淡定，除不时向大家挥手外，更走到台边握手，𠱁得大家非常开心。

蔡俊彦凭歌寄意

唱《一双手》前，Ryan指这首歌鼓励大家做人有正面态度，因一双手可以做好多事情，所以想籍这首歌鼓励大家和自己，之后他认真地表示，因自己经常要出外比赛，所以成日都要去机场搭飞机，也知道今日会有香港机场职员在，故衷心感谢大家一直以来的照顾，「我哋可能有见过面或者冇见过面，但我可以为大献歌，我唔知系咪你哋嘅荣幸，但系一定系我嘅荣幸，所以非常非常感谢！」之后他唱《岁月如歌》前，他又笑言因为在这里，所以觉得要唱这首歌。