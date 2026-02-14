「王嘉尔旧爱」陈珮欣宣布结婚 情定《寻秦记》音乐才子 曾自爆初恋矛头直指Jackson？

现年31岁的陈珮欣，曾在ViuTV节目《恋讲嘢》，明示自己中学时学初恋是人气偶像，矛头直指GOT7成员王嘉尔。近日「王嘉尔旧爱」陈珮欣终于有一个新身分，在ig宣布跟应届金像奖，凭《寻秦记》入围「最佳原创电影音乐」奖的男友黎鸣朗结婚，并大晒巨型钻戒，获得各方好友祝福，可说是双喜临门。

陈珮欣晒钻戒宣布结婚

陈珮欣近日跟音乐才子男友黎鸣朗宣布喜讯，她在ig分享跟男友黎鸣朗合照，并大晒钻戒放闪，又留言「双喜临门」并tag上男友名字，正当网民误以为她奉子成婚，其实只是美丽误会，她其实指的另一喜事，是男友黎鸣朗凭《寻秦记》入围「最佳原创电影音乐」奖，至于嘉讯会否陆续有来，大家拭目以待。

陈珮欣曾疑自爆初恋是王嘉尔

陈珮欣名字大家可能觉得陌生，但提到「王嘉尔旧爱」，网民肯定记忆犹新，陈珮欣样子甜美清纯，曾上过《Yes!》杂志，但她真正成为网民焦点，是她曾在ViuTV节目《恋讲嘢》，大谈中学时期，与一位国际巨星无疾而终的甜蜜初恋，更提供五大线索。网民根据陈珮欣提供的线索，估计她的初恋男友可能是GOT7成员王嘉尔。

陈珮欣扮倒模死尸演出《破．地狱》

陈珮欣于澳洲悉尼出世，4岁回流返港，最为人熟悉的电影作品，是在《破．地狱》演出倒模死尸，但她参与拍摄的方法颇为特别，由特技制作人员为她素描，并用3D打印技术印制皮囊，陈珮欣只是演出倒模死尸。至于陈珮欣未婚夫黎鸣朗，除了于今届金像奖凭《寻秦记》提名「最佳原创电影音乐」，去年亦凭《水饺皇后》与陈光荣提名「第38届中国电影金鸡奖」最佳音乐，黎鸣朗此前亦曾参与《过时．过节》等电影配乐工作。

