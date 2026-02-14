TVB视帝马国明52岁生日叹烛光晚餐庆祝 汤洛雯头贴头合照放闪贺老公 网民催生「马B」

2月13日是TVB视帝马国明的52岁生日，老婆汤洛雯在IG上载甜蜜合照为老公庆生，场面温馨。二人自2023年底结婚后一直非常恩爱，这次的生日庆祝闪光弹，除了让粉丝感受到他们的幸福，更引来大量网民留言，齐齐催促他们快点生个「马B」。

汤洛雯准备烛光晚餐贺马国明牛一

从汤洛雯分享的相片可见，她为马国明准备了一个浪漫的烛光晚餐。其中一张照片，二人头贴头，笑容灿烂，各自抱著一只爱猫，面前摆放著一个精致的生日蛋糕。蛋糕上不仅有两只爱猫样子的公仔，旁边更有一块写著「happy birthday my hubby」的牌子，尽显心思。

汤洛雯出Po马明迅速回复

汤洛雯在IG深情写道：「Happy birthday my hubby,We love you」，并标注了马国明的帐号。马国明也迅速回复了几个可爱的猫咪表情符号，夫妻间的互动充满爱意。

这篇放闪贴文发布后，瞬间涌入大量祝福。除了赞叹二人婚后的甜蜜，不少网民都将焦点放在「催生」上，纷纷留言「快啲生返个」、「快啲生个马B」、「Happy birthday, wish you have a baby dragon soon」，看来大家都非常期待听到这对新婚夫妇的好消息。

