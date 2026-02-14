袁惟仁告别式3.10举行爆家族风波 前妻陆元琪心寒发文揭家属禁送最后一程

曾天后王菲打造无数经典金曲的台湾音乐人袁惟仁，卧病长达多年，今年2月2日其姊在FB公布袁惟仁死讯，终年57岁。由于接近农历新年，据指袁惟仁的家属安排过年后火化袁惟仁遗体，并与袁父合葬。袁惟仁的告别式日期曝光，更爆出袁惟仁家属不允许陆元琪出席前夫告别式，引起外界关注。

袁惟仁离世逾1个月才办告别式

据台媒《自由时报》报道，袁惟仁的告别式定于3月10日上午、在台北市怀爱馆景行楼的「至忠厅」举行，预计届时会有多位音乐界好友到场致意。不过袁惟仁前妻陆元琪于前日（12日）爆料，称袁惟仁的家属向仔女提出，转告陆元琪不要出席袁惟仁告别式。

陆元琪感到难以接受：「甚么样的大人，会有这样的心理素质，去对孩子提出这样的要求，不知道孩子会为难吗？」陆元琪又感慨称原以为将仔女教育好，就对得起众人，从没想过会被人排挤：「你们知道要叫孩子不要记得那些怨恨有多难吗？现在反过来要叫孩子把我放到一边？到底什么素养？」

袁惟仁两度跌倒出事

袁惟仁与女演员陆元琪于2002年结婚，二人育有一对仔女，当年陆元琪指控袁惟仁多次偷食，爆出婚外情，最终在2016年结束14年婚姻。袁惟仁于2018年在上海意外跌倒，引发中风脑出血，抢救后又发现脑瘤，完成手术后曾情况好转返回台东休养。袁惟仁却在2020年在家中跌倒，变成植物人。

