阿娇自爆社恐怕见人 阿Sa笑Fans含蓄唔敢大嗌 Twins 25周年见面会玩足5小时

一连两场「Twins 25周年1314新春限定粉丝见面会」昨日（13日）于西沙GO park举行，这次是Twins出道以来首个大型Fans Meeting，别具意义。向来疼锡Twins的经理人霍汶希（Mani）当然有到场见证两个女的重要时刻。而开show前，汤怡（Kathy）神秘现身送上祝贺二人25周年蛋糕。场内亦展出了八套二人历年来的经典舞台服装及头饰，让fans疯狂打卡。

Twins宠粉模式全开

这次FM找来好友「农夫」担任MC，期间，Twins唱出《发梦见过你》、《你最红》、《孖宝668》、《相爱25年》及《忠粉》五首歌，又落台跟fans作超近距离接触，全场high爆！之后同fans玩估歌仔、写挥春游戏，影合照好开心。 唱完《忠粉》后，台下fans举牌点歌，Twins宠粉模式全开，表示︰「好啦！每首唱少少啦。」随即唱《双失情人节》、《黑色喜剧》、《冬令时间》同《天对地》，福利满满。

阿Sa肉麻表白

现场播放二人「成长」片段，当看到以前颁奖礼片段时，阿娇感触称：「好多回忆呀！」阿Sa笑说：「好搞笑呀！睇返颁奖礼𠮶啲片，𠮶阵时啲镜头会拍到你哋（fans）㗎嘛，我真系觉得你哋好劲，打锣打鼓。」阿娇：「系呀！成场都系你哋把声。」阿Sa肉麻表白：「其实全场其他歌手啲fans都好劲，但我觉得你哋真系最劲！令到我哋好有面子。」粉丝即刻自动波吹BB，全场歌迷好有默契地嗌阿娇、阿Sa，气氛即时升温。随后阿Sa指十分喜欢这种形式的见面会，趁机叫fans找回当年追星热情，「我觉得呢几年都弱咗少少啰你哋！」阿娇和应，着fans「要揾返个Passion」。阿Sa续说：「你哋要保持个初心㗎嘛！好似我哋咁！要保持个能耐、精神。虽然你哋年纪……我哋都系啦，大家越嚟越大，但系都唔可以『老兀兀』咁样㗎嘛。」她指以前手机不普及，故fans追星份外投入，然后又问：「可唔可以变返以前呀？」全场即时大叫不停，阿Sa最后话：「嗱！以后记住我哋去到边度都要咁呀，勿忘初心呀！」

阿娇感触

临完场前，二人再分享感受，阿娇先说：「首先好多谢大家一路以嚟咁支持我哋，有一啲追随咗二十五年，一直喺度，有啲系新嘅，有啲系中间加入，虽然我哋唔系成日都可以见面，我哋都会挂住大家，希望以后多啲呢啲线下嘅活动，等你哋唔好望穿抽水。」随后自爆有社恐，太接近人会紧张，「但系今日我冇，呢个场地真系好warm，我今日完全冇怯场，冇紧张。」而阿Sa坦言出场前十分紧张，「虽然开演唱会都好紧张，但呢个系fans meeting， suppose就系同啲最熟、最friend嘅fans见面，但唔知点解好紧张，可能系好耐冇见，亦都可能系咁样嘅形式嘅fans meeting真系第一次。平时开演唱会，你哋喺好远，呢度大家系好close，可能咁样就有少少紧张。」最后二人逐一跟fans hi bye，首场见面会在温馨气结氛下结束。