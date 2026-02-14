Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Bob签许绍雄女儿Charmaine成旗下艺人︰佢有做司仪实力 为陈庭欣安排饭局见猛男真身

影视圈
更新时间：13:45 2026-02-14 HKT
发布时间：13:45 2026-02-14 HKT

林盛斌（Bob）同梁烈唯、陈山聪合资兼主演大马贺岁片《妈妈又要嫁》，他近来忙于到当地宣传，欠缺休息而生病，他指观众反应好，有观众形容是大马几套贺岁片中最好笑的一出，故就算辛苦也值得。在初九，Bob再到当地宣传。问是否有意拍续集，他称若然票房好就有机会。

陈庭欣有望脱单

对于陈庭欣（Toby）早排透露Bob当她媒人，称已见过两名男士相片；Bob解释应承向她介绍男生，是故完成电影宣传工作就会安排饭局见面，又大赞两位男生正经，「经济条件唔错」，指Toby择偶条件不会要求男生有家底。同时不排除引荐Toby参加《女神配对计划2》，他说：「其实介绍男仔有啲难，既要单身，个样唔可以古灵精怪，又要年纪相近，要照顾到Toby。」

提到他的公司签下许绍雄女儿许惠菁（Charmaine）及王晶女儿王海榛（前名王子涵）、应昌佑、刘晨芝成为旗下艺人，Bob表示有睇许绍雄生前与女儿许惠菁拍摄的网上短片，觉得父女互动好搞笑；恰巧许惠菁希望涉足主持工作，他觉得对方有潜质做司仪，双方合作没有压力，同时指不少商演客户都想用女主持。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
6小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
18小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
2026-02-13 13:00 HKT
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
22小时前
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
4小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
2026-02-13 13:47 HKT
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
2026-02-13 13:18 HKT
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
2026-02-12 16:31 HKT
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
17小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
22小时前