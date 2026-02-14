Bob签许绍雄女儿Charmaine成旗下艺人︰佢有做司仪实力 为陈庭欣安排饭局见猛男真身
更新时间：13:45 2026-02-14 HKT
林盛斌（Bob）同梁烈唯、陈山聪合资兼主演大马贺岁片《妈妈又要嫁》，他近来忙于到当地宣传，欠缺休息而生病，他指观众反应好，有观众形容是大马几套贺岁片中最好笑的一出，故就算辛苦也值得。在初九，Bob再到当地宣传。问是否有意拍续集，他称若然票房好就有机会。
陈庭欣有望脱单
对于陈庭欣（Toby）早排透露Bob当她媒人，称已见过两名男士相片；Bob解释应承向她介绍男生，是故完成电影宣传工作就会安排饭局见面，又大赞两位男生正经，「经济条件唔错」，指Toby择偶条件不会要求男生有家底。同时不排除引荐Toby参加《女神配对计划2》，他说：「其实介绍男仔有啲难，既要单身，个样唔可以古灵精怪，又要年纪相近，要照顾到Toby。」
提到他的公司签下许绍雄女儿许惠菁（Charmaine）及王晶女儿王海榛（前名王子涵）、应昌佑、刘晨芝成为旗下艺人，Bob表示有睇许绍雄生前与女儿许惠菁拍摄的网上短片，觉得父女互动好搞笑；恰巧许惠菁希望涉足主持工作，他觉得对方有潜质做司仪，双方合作没有压力，同时指不少商演客户都想用女主持。
