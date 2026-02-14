《爱回家》小生现身医院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆发病毒要验血：好病
TVB处境剧《爱．回家之开心速递》一直深受观众喜爱，剧中演员的动向也备受关注。与罗天宇、李兴华合资发展小食生意的「小食大王」、在《爱．回家》中饰演「龚烨」的张景淳，昨日（13日）突然在个人社交平台发布一张身处医院的照片，惊爆入院消息，引来大批粉丝的关心和慰问。
张景淳未有露出病容
张景淳昨日在IG限时动态中，上传一张躺在病床上的照片，见到手上插上输送点滴的喉管。从照片背景看来，张景淳身处疑为医院急症室。虽然张景淳未有露面，但从文字中能感受到他非常不适。
张景淳打上感冒及脸青的Emoji写道：「好病……不知是诺如定感冒菌入肚..等X光和验血报告」。张景淳透露自己可能感染近日在香港爆发的诺如病毒，但确实病因仍有待检查报告出炉，才能确定。
张景淳病情获网民关注
不少网民对张景淳的病情表示关心，因本港近期因进食生蚝，引发诺如病毒食物中毒个案暴升，衞生防护中心在过去的三星期录得45宗食物中毒个案，逾百人不适，而诺如病毒传染力极强，可引致呕吐、腹泻等症状。张景淳在此时病倒，令人担忧。
