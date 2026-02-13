Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「东张女神」情人节前夕力谷自信胸！梁菁琳火红性感晚装豪晒「核武级上围」 泄感情状态？

影视圈
明天（2月14日）就是情人节，城中弥漫著浪漫气氛，而TVB节目《东张西望》的31岁女主持梁菁琳则选择在情人节前夕，于IG为粉丝大派福利。她上载了多张身穿火红色晚装的性感靓相，为节日预热，并配上充满个性的文字，宣扬单身也自强的魅力。

梁菁琳低胸晚装晒好身材

在照片中，梁菁琳身穿一袭鲜红色的低胸晚装长裙，于海边的防波堤上摆出多个诱人甫士。火红的长裙与她雪白的肌肤形成强烈对比，设计更凸显了她骄人的身材，妩媚动人。无论是轻轻回眸、展露修长美腿，还是凝视镜头，都散发著浓浓的女神气息，让一众网民大饱眼福。

除了靓相，梁菁琳的配文也尽显其「才女」本色。她引用周深歌曲《不群》的歌词写道：「而我 早已成为 世人口中的异类 人声鼎沸 无所有也无所畏」，似乎在回应外界对感情状态的看法。她接著以正能量的语气鼓励大家，特别是单身一族：「那就继续当最自由不群的灵魂，别忘了你永远都是自己的情人。」这番独立自主的宣言，获得不少网民赞赏，认为她活出了现代女性的自信与美丽。

相关阅读：「东张女神」梁菁琳低胸新相效果震撼 一角度网民双眼发光赞有仙气

梁菁琳是学霸曾做兽医

被封为「东张女神」的梁菁琳，不止拥有亮丽外貌，更是多才多艺。她毕业于澳洲悉尼大学，更是以兽医系双学位一级荣誉的成绩毕业，据知她当时主力研究动物胃部真菌感染等科目，而在参选港姐前曾任职兽医。加入《东张西望》后，她凭借清晰的口条和淡定的采访表现，成功入屋，深受观众喜爱。

相关阅读：东张女神梁菁琳孖妹妹外游大解放 超Deep V喱士背心尽骚天赋本钱

