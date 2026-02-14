「洗米嫂」陈慧玲露肩会神秘猛男！同框扭动身躯骚默契 男方「星级」身份曝光

澳门前娱乐大亨周焯华（洗米华）老婆陈慧玲（Heidi，人称洗米嫂）回复单身后，生活依然过得多姿多采。热爱运动的她，间中会在IG分享健身日常，其Fit爆身材一直令网民羡慕。近日，她上载了一段与型男在健身室跟拍片摆Pose的短片，身旁男子身份引起网民热议。

「洗米嫂」与男子晒好默契

从影片可见，背景是一家健身室，洗米嫂身穿白色单肩贴身上衣，配衬灰色阔脚裤，展露纤腰和结实的肌肉线条，身材管理得非常好。她与一名男子随著音乐节拍，以简单舞步摆出型格姿势，两人动作合拍，显得默契十足。影片更配上文字「POV: 当男女又一齐day drift」，充满玩味。

型男是星级健身教练亦是抗癌勇士

网民纷纷好奇片中男主角的身份。原来这位型男是星级健身教练Clark Cheung，他同时也是一名淋巴癌的康复者，其奋斗故事相当励志。Clark亦在其IG上载了这段影片，并标注了洗米嫂的帐号「heidi.honey」，写上「#ootd Who's Day Drift lover?」，看来两人是因健身而结缘的好友。

