Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「洗米嫂」陈慧玲露肩会神秘猛男！同框扭动身躯骚默契 男方「星级」身份曝光

影视圈
更新时间：10:00 2026-02-14 HKT
发布时间：10:00 2026-02-14 HKT

澳门前娱乐大亨周焯华（洗米华）老婆陈慧玲（Heidi，人称洗米嫂）回复单身后，生活依然过得多姿多采。热爱运动的她，间中会在IG分享健身日常，其Fit爆身材一直令网民羡慕。近日，她上载了一段与型男在健身室跟拍片摆Pose的短片，身旁男子身份引起网民热议。

「洗米嫂」与男子晒好默契

从影片可见，背景是一家健身室，洗米嫂身穿白色单肩贴身上衣，配衬灰色阔脚裤，展露纤腰和结实的肌肉线条，身材管理得非常好。她与一名男子随著音乐节拍，以简单舞步摆出型格姿势，两人动作合拍，显得默契十足。影片更配上文字「POV: 当男女又一齐day drift」，充满玩味。

相关阅读：周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package

型男是星级健身教练亦是抗癌勇士

网民纷纷好奇片中男主角的身份。原来这位型男是星级健身教练Clark Cheung，他同时也是一名淋巴癌的康复者，其奋斗故事相当励志。Clark亦在其IG上载了这段影片，并标注了洗米嫂的帐号「heidi.honey」，写上「#ootd Who's Day Drift lover?」，看来两人是因健身而结缘的好友。

相关阅读：洗米嫂展开新生活 创业卖汤进军直播带货获视帝力撑 宝贝女尽得优良真传颜值超越靓妈

周焯华旧爱Mandy Lieu现身香港？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
3小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
19小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
21小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
15小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
21小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
19小时前
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
2026-02-12 16:31 HKT
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
14小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
影视圈
17小时前