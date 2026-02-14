「TVB御用靓太」陈嘉仪识睇掌？曾预言影帝必红 竟爆对方「天生难聚财」：揾到钱畀咗XX

有「TVB御用靓太」之称的79岁陈嘉仪，丧夫后消失一段长时间，最近搬回香港生活的她，多了在朋友圈露面。资深传媒人汪曼玲早前访问陈嘉仪，大谈三出三入TVB，演出无数经典角色的往事，陈嘉仪更自揭曾有著名导演兼编剧建议整容，否则难以升上女主角。

陈嘉仪陪弟弟考艺训班

陈嘉仪在节目中提到当年因弟弟想考艺训班，报名时更代她报名，最终只有陈嘉仪获取录。陈嘉仪当年因为做银行薪酬不错，对幕前演出不感兴趣，及后获资深电视人梁立人为她争取到750元工资，才打动陈嘉仪。

陈嘉仪在娱乐圈发展一段时间后，获甘国亮赏识，不过嫌弃其外貌：「『嘉仪，你个鼻唔够高』，佢（甘国亮）话『做唔到女主角㗎。』系㖞！side shot唔靓，侧面冇pointing nose 丫嘛。咁我返去同妈妈讲，见埋医生添㖞，唔系好贵，9千几蚊」。

陈嘉仪欣赏汪明荃敬业

陈嘉仪坦言年轻时有奋斗心想做女主角，打算整高个鼻，却因妈妈的一句话而放弃：「我妈妈话：『唔好呀女，你知唔知呀？整容后生𠮶时就靓㗎咋，老咗𠮶时好丑样㗎。』」而且陈嘉仪认为女儿不能吃苦：「『你又唔挨得，结婚生仔，做个家庭主妇，你而家将来就系玩下做下工，做到结婚呢，你就唔好再做喇。』咁我𠮶时就好听话嘅，咁我唔整啦！」陈嘉仪笑说虽然没有整容错失上位做女主角机会，但有不少剧集揾她，相信是命运注定。

陈嘉仪又提到自己拍戏时最怕拍喊戏，因为会喊到头晕、眼肿，加上现时身体唔好，难以应付拍摄工作。陈嘉仪又大赞汪明荃的敬业精神，令她十分尊重对方，陈嘉仪指汪明荃拍《杨门女将》时，有不少打斗戏份：「佢呢，病，走去医院吊盐水，吊完盐水即刻返厂，即刻又做。佢系将所有嘢都放晒喺个事业度，乜嘢都唔要，佢真系好拼搏，好争取。」陈嘉仪体会到成功非容易。

陈嘉仪指梁朝伟难聚财

陈嘉仪又提到曾与梁朝伟合作的经历，她在《鹿鼎记》中饰演灭绝师太，而梁朝伟饰演韦小宝。陈嘉仪因为对掌相有所研究，当年曾为梁朝伟睇掌：「我同佢睇咗掌之后，我话你将来嘅事业好好嘅，因为佢嘅五官生得好好，眼耳口鼻好好。我话『一路你都有运嘅』。」但陈嘉仪见梁朝伟财运不太好：「咁揾钱去咗边呀？佢系唔会keep，可能揾到钱畀咗老婆，佢唔系好重视钱，但佢系一个好勤力做戏嘅人。」

陈嘉仪明年便踏入80岁，早在1971年入读第一期TVB艺员训练班，拍过《小妇人》、《家变》、《千王之王》、《孖生姊妹》等经典剧集，却在90年代息影，直到千禧年代再回归大众视线。

