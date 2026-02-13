Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑

影视圈
更新时间：17:40 2026-02-13 HKT
发布时间：17:40 2026-02-13 HKT

方力申（Alex）与老婆叶萱去年12月迎来女儿Isla，方力申自从荣升爸爸后，化身「晒B狂魔」，经常在IG分享女儿Isla的成长点滴。近日，他上载了一段影片，完整记录了仅两个月大的Isla首次接种疫苗的「震撼」过程，B女由平静到爆喊的戏剧性转变，以及最后那个充满「怨念」的眼神，引发网民热烈讨论。

方力申女儿呆样等打针

影片开始时，Isla乖巧地坐在汽车座椅上，一双大眼睛好奇地观察著周围，神情呆萌，对于即将到来的「挑战」毫不知情。作为新手爸妈，方力申和太太显得相当紧张，更请来陪月员一同前往，给予支持。

到达诊所后，Isla起初还能保持镇定，但在医生进行评估，准备打针时，她的小脸蛋上开始流露出「案情不单纯」的严肃神情，眉头微蹙，仿佛在思考：「到底发生咩事？」

相关阅读：方力申有望成为新一代「娱圈多仔公」 陪太太入住月子中心后开绿灯 「饼印女」萌样融化网民心

方力申女儿打针后露出被背叛表情

当护士准备好针筒，在Isla的大腿上进行消毒时，她依然勇敢地直视前方。然而，在针头刺入的一刹那，Isla的小脸瞬间皱成一团，眼睛紧闭，随即爆发出响亮的哭声，通红的脸蛋上写满了委屈和痛苦，让一旁的父母心痛不已，方力申见到女儿做出痛苦表情，更谷到面红：「唞唔到气啦佢！」。影片配上文字：「对妳嚟讲，打针真系一个痛嘅经历。」

整个过程的高潮出现在打完针后。当Isla被抱在怀里安抚时，她的哭声渐渐停下，但取而代之的是一个充满「控诉」和「背叛感」的表情。她斜眼望著镜头，小嘴紧抿，眼神仿佛在说：「我唔会再信你哋班人㗎喇！」这个「嬲嬲猪」的表情，既可怜又可爱，完美捕捉了B女复杂的心情，成为影片的最大亮点。

方力申在片末亦感性地表示，虽然父母希望能为子女挡下所有痛苦，但更重要是学会放手，让她们独自面对成长的挑战，而父母会永远在身边陪伴。这次打针初体验，虽然让Isla饱受惊吓，但也为一家人留下了珍贵又有趣的回忆。

相关阅读：方力申收陌生电话恭喜做老窦 忧心忡忡担心误堕陷阱 真相曝光结局转惊为喜

方力申父爱爆棚为女作万全准备

