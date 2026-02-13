李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位曾陷隆胸争议 与「恩师」反目 封胸转型做演技派

周秀娜（Chrissie）近日被富商李家诚入禀控告，指她与5个YouTube频道及Google LLC诽谤及骚扰，李家诚强调不认识周秀娜并绝无任何关系。周秀娜初出道时有「翻版乐基儿」之称，自2008年出道以来，凭借性感形象与敢作敢为的作风，迅速在娱乐圈崭露头角。约10年前，周秀娜由𡃁模转型成为演员，更曾入围金像奖影后。

周秀娜凭性感形象爆红

周秀娜1985年在潮州出生，10岁时移居香港。2005年于动漫节模特竞选中获亚军后入行，初期仅在电影中担任特约演员。2009年是她事业的转捩点，凭借首本写真集《Kissy Chrissie Saipan》大晒丰满上围而一炮而红，书中疑似走光的照片为她带来「露晕娜」的称号，加上她被传隆胸、时常为宣传摆意淫姿势等是非引爆全城话题。其后数年，她人气高企，代言、行骚不断，成为当时最炙手可热的𡃁模之一。

周秀娜「封胸」积极转型

为摆脱既定形象，周秀娜积极转型。虽然初参演电影时，仍要靠性感打扮做招徕，但近年她已「封胸」，希望大家专注她的演技。2013年，她参演周星驰电影《西游·降魔篇》，成功打开内地市场。转型同时，周秀娜身材引起大众极大关注，事关近年她上围大缩水，即惹来「拆弹」传言。

周秀娜与前经理人反面对簿公堂

2018年，正值周秀娜入行十周年，她与合作近7年的经理人公司爆发合约纠纷，更闹上法庭。周秀娜入禀高等法院，指控公司拖欠约355万港元酬金，并要求解约。她受访时坦言，打官司是迫不得已，形容其为一场痛苦的「成人礼」，并表示：「你唔出声，所以人哋觉得可以继续虾你」。她曾受访表示，这场官司让她见识到人性的复杂，也促使她成长。

周秀娜加盟古天乐公司

经历事业低谷后，周秀娜并未被打倒。她在港产片《29+1》及《马达·莲娜》等演技亦得到金像奖评审团赏识，曾获得金像奖「最佳女主角」提名。而她与前经理人的官司于2020年庭外和解，周秀娜同年自组工作室，后签约古天乐旗下公司天高娱乐，决心在影坛再冲刺。

