杨秀惠开箱限量利是封晒惊人财力 意外泄「亿元豪宅秘景」 奢华生活全公开巨型桃花阵抢Fo

影视圈
更新时间：13:00 2026-02-13 HKT
发布时间：13:00 2026-02-13 HKT

前TVB花旦杨秀惠（Vivien）2019年与圈外富贵男友叶世扬结婚，翌年拍完《十八年后的终极告白》后约满离巢并淡出演艺圈，专注经营其跨国美容王国及线上营商课程，创业短短几年，生意额已突破1亿 ，成为坐拥亿元营业额的商界女强人。

杨秀惠豪宅进一步曝光

杨秀惠婚后育有两女一子，丈夫叶世扬的样貌从未曝光，而且身份背景一直是个谜，曾有传言指叶世扬出生于一个富裕家庭，婚后并由渣甸山搬到海景复式豪宅。杨秀惠不不时在豪宅的长楼梯作为背景开直播，昨日（12日）杨秀惠拍了一条名牌利是封的开箱片，将其豪宅进一步曝光。

杨秀惠收到好靓好特别的利是封

每年各大品牌都会推出利是封，不过这些设计精美的限量版利是封令人趋之若鹜，并非人人可以拥有，所以被视为身份象征，不少人认为如果用这些利是封派利是，不单代表「财力十足」，而且更是身份象征，还会被收礼者「另眼相看」。杨秀惠昨日IG拍了一段名牌利是封的开箱片，她还说：「年廿五，和我一起利是封开箱吧。」片中所见，杨秀惠分别介绍Cartier、Bvlgari、AE Centurion和Hermès和Chrome Hearts：「今年收到好多好靓好特别嘅利是封，靓得我真系唔舍得派呀。」

杨秀惠开箱片豪宅同时成为焦点

今次杨秀惠开箱的利是封各有特色，首先介绍是Cartier：「今年都有一个好靓嘅礼盒，仲有红枣糕同挥春。Bvlgari有一个好大的礼盒，有毛笔可以自己写挥春，佢哋都请咗书法家来写挥春。Hermès出嘅利是封真好有艺术感，我觉得摆喺屋企做摆设都好好睇。」利是封设计当然吸引，不过杨秀惠的豪宅同时成为焦点，整体装修简约不失奢华，空间感十足，除了放有大量兰花外，还摆有一颗几乎到顶的巨型桃花，层层花瓣，枝叶四散，极具新春氛围，过去杨秀惠不时大晒无敌大海景、游艇和名牌手袋，单单手袋总值都已过百万，奢华生活羡煞旁人。

