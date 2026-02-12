佘诗曼陪母游泰国贴地迫Food Court 素颜被质疑非本人网民凭一关键揭真相

50岁四届视后佘诗曼早前现身活动时，曾透露计划陪妈妈去旅行，但要与朋友夹时间，希望人多玩得更开心。孝顺女佘诗曼果然坐言起行，近日被网民在泰国捕获，却因为一原因令人质疑是否佘诗曼本人。

佘诗曼打扮低调

佘诗曼日前被网民在泰国曼谷巧遇，当时一身休闲打扮素颜的佘诗曼，现身商场的美食广场，而且坐在长枱，看起来因人流密集，佘诗曼四围望之余，坐到一女子旁边，看起来似搭枱。发现佘诗曼的网民上载影片留言：「佘诗曼？」

相关阅读：佘诗曼台上挞低惊心动魄 骇人画面曝光视后冷静反应获赞 网民细思极恐点出避过严重受伤关键

由于佘诗曼身旁的女子并非佘妈，引起不少网民讨论。有网民留言：「感觉不是本人啊」、「咋看出是她妈妈啊」。但有网民解说：「她怎么老穿这件衬衫」、「白头发的这个阿姨好像是她妈妈」、「那个白头发的是佘太君吧」、「就是她本人，对面坐的她妈妈不是她还能是谁」、「孝顺女带妈咪去旅行啦」，还赞佘诗曼妈妈外表年轻，似30多岁。

佘诗曼曾陪母寻医

佘诗曼的妈妈Lily几年前传出顽疾缠身，出名孝顺的她，曾东奔西跑陪母亲寻医，有指佘妈妈因为病情接受治疗后，导致头发脱落兼身体变弱。佘妈妈病愈后多度现身圈中人聚会，佘诗曼也不时抽空陪伴母亲。

相关阅读：佘诗曼2亿身家留给3位毕生摰爱？激动罕谈生儿育女 羡慕富贵闺密拥美满家庭