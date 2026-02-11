Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机

影视圈
更新时间：18:30 2026-02-11 HKT
发布时间：18:30 2026-02-11 HKT

现年57岁、已淡出幕前长达17年的前TVB艺人蔡子健，近年成功转行投身保险界，更取得博士学位兼任讲师，生活十分美满。不过他昔日「靓仔小生」的形象已不复再，取而代之的是庞大的身形。近日他更向传媒透露，身体已响起警号，体检报告「满江红」，健康状况令人忧虑。

蔡子健中年发福严重

蔡子健现时的身形与当年演活《陀枪师姐III》、《大唐双龙传》等剧集角色的他大相迳庭。即使穿上并不贴身的外衣，也难掩其庞大的体态和中年发福的迹象，与昔日银幕上的俊朗形象相去甚远。

蔡子健「坏胆固醇」指数严重超标

更令人担心的是他身体内部响起的警号。蔡子健透露，近月感到心口翳闷，并出现心跳突然加快的情况。蔡子健坦言其家人也指他发福情况严重，敦促他进行了详细的身体检查，结果却让他大吃一惊。报告显示他的「坏胆固醇」指数严重超标，医生警告这极易引发心血管问题。「我真系吓亲，份报告简直满江红。」蔡子健坦言当刻心情十分沉重。

蔡子健有中风风险？

这次的健康危机，让他深刻体会到健康的重要性。作为保险从业员，他接触过大量因心脏问题理赔的个案，但没想到自己也成为高危一族，「坏胆固醇」指数超标，绝对有心脏病发及中风的风险。为此，他已开始积极管理健康，并以自身经历提醒大众，特别是有家族病史、饮食不均衡及缺乏运动的人士，应及早「投保健康」，因为「投资健康可以避开十场病」。

