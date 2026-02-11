《妈妈又要嫁》大马首映口碑好 陈山聪 梁烈唯密谋开拍第二部 林盛斌承诺票房报捷会着兔女郎装

由陈山聪、梁烈唯、林盛斌（Bob）首次合份投资、制作及主演的马来西亚贺岁电影《妈妈又要嫁》，将于大年初一在当地正式上映，为了在开映前力谷宣传，3人特地提早到当地造势，力求票房大卖。

陈山聪负责打鼓

前晚在吉隆坡举行首映，戏院外一早塞爆过千人、十分墟冚，3人以中式贺年服登场，连同戏中女主角伍咏薇、马来西亚男演员冯玮佺提早向观众拜年。现场安排一条大龙及三只醒狮赠兴，山聪更负责打鼓，炒热了全场气氛，他说：「我揾咗马来西亚师兄弟帮忙，本来我谂住亲自上阵舞狮，但惊搞到全身大汗唔系几好，所以就负责打鼓，正所谓鼓声一响震天下、黄金万两，攞个好意头，希望套戏都可以响遍全马来西亚！」

陈山聪、梁烈唯、林盛斌放下心头大石

首映礼在戏院中安排了13间放映厅，全部座无虚席，3人跑足13间放映厅谢票，最后就同观众一齐睇戏，看看观众反应，期间听到大家笑声不绝反应好好，令3人都好感动，放下心头大石，Bob更声称感动到流咗滴眼泪。今次宣传之旅加首映礼获得好评，对他们来说像打了一枝强心针，问到会否令对票房加强信心，封了蚀本门？山聪说︰「我哋唔敢讲，当然对我身为投资者或者对其他大嘅投资者嚟讲系一个好好嘅事，但系我觉得最紧要系口碑，我地每一晚各自喺酒店房度覆message覆到凌晨4、5点，全部都好正面，我哋都好感恩，都希望套戏之后有机会可以喺香港上映。」唯唯亦被马来西亚观众的热情感动︰「最感恩系听返在场所有工作人员讲个几钟头内大家笑到好开心，由头笑到尾，而几个感动位，好多观众情绪都被牵动，唔少人都喊咗出嚟，而完场之后，好多人走嚟同我讲，话好钟意呢套戏，会喺过年嘅时候同屋企人或者朋友再去睇多一次，真系好多谢咁多位大马嘅观众！」

Bob票房报捷会穿兔女郎装

山聪又大爆拍摄趣事：「有场戏为艺术牺牲㗎，其实𠮶场戏都唔知要点收科，惟有咬Bob个屁股啦，但就算真系拉低佢条裤，相信佢都唔会介意嘅！」Bob即扮嬲回应：「突然除我条裤同咬我屁股，都好变态！其实如果观众睇咗会笑，要我做乜都冇所谓啦！」Bob更许下承诺，若票房报捷会穿戏中的兔女郎装，在当地商场跑一圈谢票。至于今次未开卖已先赢口碑，原来三人已立即考虑开拍第二部，并且已着手准备，希望能为电影圈尽一份绵力，吸引更多投资者开拍电影，令更多人有工开，也令电影圈可以再发光发亮。