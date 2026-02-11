Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滕丽名获提名「最佳女配角」：多谢古天乐 郭羡妮一家返家乡过年带《寻秦记》百力滋送亲友 洪天明携太太儿子入场支持加长版

影视圈
更新时间：12:15 2026-02-11 HKT
发布时间：12:15 2026-02-11 HKT

郭羡妮、滕丽名及洪天明昨晚（10日）出席电影《寻秦记》庆功宴，对于凭该片在应届金像奖有份角逐「最佳女配角」，滕丽名坦言多谢古天乐，将她由电视圈带到电影圈，更获得提名。

滕丽名获提名已当赢

谈到可有信心得奖，她表示获得提名已经当赢了，又认为最紧要票房收得。谈到老公可有赞她获得提名「最佳女配角」，她笑言可能对方已得知消息，但自己未睇电话讯息，又指日后获邀拍电影一定会参与。

洪天明恭喜爸爸洪金宝

洪天明对于爸爸洪金宝凭该片角逐「最佳动作设计」，他表示爸爸会以平常心面对，亦恭喜对方。谈到《寻秦记》Plus+ 多元宇宙版在情人节上映，洪天明表示会带同太太及儿子入场支持，因为有加长版的话，儿子曾扬言要入场再睇。郭羡妮则谓跟女儿返到老公家乡过年，除了带备手信外，亦会送上《寻秦记》百力滋送给亲友。虽然郭羡妮无份获提名奖项，但她坦言也戥滕丽名好开心，因为大家是电影团队。提到同场出席的张继聪凭《金童》有份角逐「最佳男主角」，当笑指滕丽名可以约埋对方一齐挑选出席金像奖战衣。滕丽名笑言可以，但最紧要电影业兴旺。在旁的洪天明搞笑谓：「约埋我爸爸洪金宝出嚟啦！」

